Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Споживач, Полтавщина

У Кременчуці найбільше новобудов на Полтавщині, але вони й найдорожчі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 482

 

Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті

Станом на 5 травня 2024 року за даними компанії «РеалЕкспо» та бази порталу заміської нерухомості zagorodna.com у Полтавській області є 56 приміських новобудов. З початку війни у регіоні з’явилося 5 нових проєктів.

Уся активність на ринку приміської нерухомості в Полтавській області сконцентрована у 4 районних центрах:

  • Кременчуцький (29 новобудов);
  • Лубенський (2 новобудови);
  • Миргородський (6 новобудов);
  • Полтавський (19 новобудов).

У Кременчуцькому районі відзначається високий попит та пропозиція, а також активність забудовників приміських новобудов. З початку військових дій у районі з’явилося 3 нові новобудови.

Лідером за кількістю новобудов у Кременчуцькому районі є Кременчук (25 новобудов).

Друге місце у Горішніх Плавнів (4 новобудови).

Типи нерухомості у новобудовах Полтавщини

У всіх заміських новобудовах Полтавської області основним типом нерухомості є квартири.

Апартаменти на Полтавщині не будують.

Ступінь готовності приміських новобудов у Полтавській області

На Полтавщині є:

  • 50 збудованих новобудов. Лідером за кількістю збудованих комплексів є Кременчуцький район;
  • 6 споруджуваних новобудов. Лідером за кількістю комплексів, що будуються, є Кременчуцький район.

Продані новобудови на Полтавщині

У 36 новобудовах Полтавської області будівництво завершено та продано всі квартири, що дорівнює 64,2% від усіх новобудов регіону.

«Заморожені» новобудови Полтавської області

У 2 новобудовах Полтавської області будівництво заморожено. Це новобудова на вул. Литовській у Розсошенцях Полтавського району та ЖК «Новий квартал» у Кременчуці.

Вартість квартир у приміських новобудовах Полтавщини

  • Середня вартість 1 кв.м у приміських новобудовах Полтавської області станом на 5 травня 2024 року дорівнює 30 529 грн.
  • Мінімальна вартість 1 кв.м — 16200 грн у побудованій новобудові комфорт-класу у Чутовому Полтавського району.
  • Максимальна вартість 1 кв.м — 59 750 грн у ЖК «Велес» преміумкласу, що будується у Кременчуці.

Лідером вартості квадратного метра є Кременчуцький район (34210 грн).
На другому місці за вартістю Лубенський район (25000 грн)
Третє місце за вартістю у Полтавського району (23 200 грн).
Вартість квадрата в новобудовах залежить від типу нерухомості та стадії будівництва.

Станом на 05.05.2024 вона має такий вигляд:

  • будуються — 35522 грн/кв.м
  • збудовані — 28337 грн/кв.м

Вартість в новобудовах, що будуються, на 25,35% вища, ніж у збудованих новобудовах в передмісті. Причина криється у високій вартості нових проєктів на старті будівництва.

Кількість приміських новобудов на Полтавщині у 6,2 раза перевищує кількість котеджних містечок: 56 новобудов проти 9 містечок.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Полтавщини вища на 10,8%, ніж середня вартість у приміських новобудовах: 33830 грн/кв.м у містечках проти 30529 грн/кв.м у новобудовах.

Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті.

ПО ТЕМІ:

Попри війну ціни на житло у Кременчуці зростають: за яку суму зараз можна придбати квартиру
Коштують мільйони: який вигляд мають найдорожчі будинки та квартири Кременчука, що виставлені на продаж
Плюс 20% за рік: житло у Кременчуці подорожчало
«Я стала жертвою чорних рієлторів!» Кременчужанка купила квартиру у небіжчика

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: нерухомість новобудова житло будинок квартира
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх