У Кременчуці найбільше новобудов на Полтавщині, але вони й найдорожчі

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 482

Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті

Станом на 5 травня 2024 року за даними компанії «РеалЕкспо» та бази порталу заміської нерухомості zagorodna.com у Полтавській області є 56 приміських новобудов. З початку війни у регіоні з’явилося 5 нових проєктів.

Уся активність на ринку приміської нерухомості в Полтавській області сконцентрована у 4 районних центрах:

Кременчуцький (29 новобудов);

Лубенський (2 новобудови);

Миргородський (6 новобудов);

Полтавський (19 новобудов).

У Кременчуцькому районі відзначається високий попит та пропозиція, а також активність забудовників приміських новобудов. З початку військових дій у районі з’явилося 3 нові новобудови.

Лідером за кількістю новобудов у Кременчуцькому районі є Кременчук (25 новобудов).

Друге місце у Горішніх Плавнів (4 новобудови).

Типи нерухомості у новобудовах Полтавщини

У всіх заміських новобудовах Полтавської області основним типом нерухомості є квартири.

Апартаменти на Полтавщині не будують.

Ступінь готовності приміських новобудов у Полтавській області

На Полтавщині є:

50 збудованих новобудов. Лідером за кількістю збудованих комплексів є Кременчуцький район;

6 споруджуваних новобудов. Лідером за кількістю комплексів, що будуються, є Кременчуцький район.

Продані новобудови на Полтавщині

У 36 новобудовах Полтавської області будівництво завершено та продано всі квартири, що дорівнює 64,2% від усіх новобудов регіону.

«Заморожені» новобудови Полтавської області

У 2 новобудовах Полтавської області будівництво заморожено. Це новобудова на вул. Литовській у Розсошенцях Полтавського району та ЖК «Новий квартал» у Кременчуці.

Вартість квартир у приміських новобудовах Полтавщини

Середня вартість 1 кв.м у приміських новобудовах Полтавської області станом на 5 травня 2024 року дорівнює 30 529 грн.

Мінімальна вартість 1 кв.м — 16200 грн у побудованій новобудові комфорт-класу у Чутовому Полтавського району.

Максимальна вартість 1 кв.м — 59 750 грн у ЖК «Велес» преміумкласу, що будується у Кременчуці.

Лідером вартості квадратного метра є Кременчуцький район (34210 грн).

На другому місці за вартістю Лубенський район (25000 грн)

Третє місце за вартістю у Полтавського району (23 200 грн).

Вартість квадрата в новобудовах залежить від типу нерухомості та стадії будівництва.

Станом на 05.05.2024 вона має такий вигляд:

будуються — 35522 грн/кв.м

збудовані — 28337 грн/кв.м

Вартість в новобудовах, що будуються, на 25,35% вища, ніж у збудованих новобудовах в передмісті. Причина криється у високій вартості нових проєктів на старті будівництва.

Кількість приміських новобудов на Полтавщині у 6,2 раза перевищує кількість котеджних містечок: 56 новобудов проти 9 містечок.

Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Полтавщини вища на 10,8%, ніж середня вартість у приміських новобудовах: 33830 грн/кв.м у містечках проти 30529 грн/кв.м у новобудовах.

Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті.