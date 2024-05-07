У Кременчуці найбільше новобудов на Полтавщині, але вони й найдорожчі

Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті
Станом на 5 травня 2024 року за даними компанії «РеалЕкспо» та бази порталу заміської нерухомості zagorodna.com у Полтавській області є 56 приміських новобудов. З початку війни у регіоні з’явилося 5 нових проєктів.
Уся активність на ринку приміської нерухомості в Полтавській області сконцентрована у 4 районних центрах:
У Кременчуцькому районі відзначається високий попит та пропозиція, а також активність забудовників приміських новобудов. З початку військових дій у районі з’явилося 3 нові новобудови.
Лідером за кількістю новобудов у Кременчуцькому районі є Кременчук (25 новобудов).
Друге місце у Горішніх Плавнів (4 новобудови).
У всіх заміських новобудовах Полтавської області основним типом нерухомості є квартири.
Апартаменти на Полтавщині не будують.
Ступінь готовності приміських новобудов у Полтавській області
На Полтавщині є:
У 36 новобудовах Полтавської області будівництво завершено та продано всі квартири, що дорівнює 64,2% від усіх новобудов регіону.
У 2 новобудовах Полтавської області будівництво заморожено. Це новобудова на вул. Литовській у Розсошенцях Полтавського району та ЖК «Новий квартал» у Кременчуці.
Лідером вартості квадратного метра є Кременчуцький район (34210 грн).
На другому місці за вартістю Лубенський район (25000 грн)
Третє місце за вартістю у Полтавського району (23 200 грн).
Вартість квадрата в новобудовах залежить від типу нерухомості та стадії будівництва.
Вартість в новобудовах, що будуються, на 25,35% вища, ніж у збудованих новобудовах в передмісті. Причина криється у високій вартості нових проєктів на старті будівництва.
Кількість приміських новобудов на Полтавщині у 6,2 раза перевищує кількість котеджних містечок: 56 новобудов проти 9 містечок.
Середня вартість квадратного метра у котеджних містечках Полтавщини вища на 10,8%, ніж середня вартість у приміських новобудовах: 33830 грн/кв.м у містечках проти 30529 грн/кв.м у новобудовах.
Попит та пропозиція на ринку приміської нерухомості у Полтавській області зосереджені у Кременчуцькому районі, де активність забудовників найвища. Новобудови в стадії будівництва мають вищу вартість через дорожчі проєкти на старті.
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