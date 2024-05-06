В Україні розширять повноваження ТЦК та значно збільшать розміри штрафів для ухилянтів

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Законопроєкт № 10379, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, «лібералізували» на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності — які штрафи пропонують затвердити

У Верховній Раді триває робота над урядовим законопроєктом № 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Він, зокрема, передбачає суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

Напередодні Великодня, профільний комітет з питань правоохоронної діяльності провів позачергове засідання, опрацював і затвердив таблицю до другого читання, максимально лібералізувавши документ — суттєво знижені початково пропоновані Кабміном штрафи та виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) під час мобілізації.

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Про це повідомив народний депутат, член комітету Олександр Бакумов.

— Ті штрафи, які були запропоновані урядом, комітет не підтримав та вніс свої правки, врахувавши пропозиції колег. Зокрема, пропонується запровадити відповідальність в умовах воєнного стану від 17 до 25,5 тисяч гривень, якщо військовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК. Передусім це стосується інформації про місце проживання, засоби зв’язку. Водночас за інформацію, яка може бути надана ТЦК з держреєстрів (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), не може бути складено матеріали про адміністративне порушення, адже держава має сама впоратися з обміном такими даними, — пояснив парламентарій.

Він додав, що штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов’язки. Приміром, коли прийшла повістка, а громадянин не з’явився в ТЦК.

— Також профільний Комітет виключив кримінальну відповідальність, яка пропонувалася за непроходження ВЛК. Крім того, ми передбачили термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення, — зазначив народний депутат.

Які суми штрафів

У затвердженому до другого читання законопроєкті № 10379 йдеться про те, що у разі, якщо військовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК в особливий період, то він муситиме заплатити від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу (уряд пропонував від 153 до 204 тис. грн). Штраф не накладатимуть за ненадання інформації, що міститься в держреєстрах (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), оскільки держава має сама впоратися з обміном такими даними. Але штраф доведеться заплатити, якщо після отримання повістки особа не з’явиться у ТЦК.

Отже, штраф за порушення правил військового обліку буде становити:

від 3 4 00 грн до 5 1 00 грн ;

; від 5 1 00 грн до 8 5 00 грн — при повторному порушені протягом року;

від 17 000 грн до 25 500 грн — вчинене в особливий період (зокрема під час воєнного стану).

Штраф за порушення законодавства про мобілізацію буде становити:

від 5 100 до 8 500 грн — для громадян;

— для громадян; від 17 000 до 25 500 грн — для громадян під час особливого періоду (воєнний стан);

— для громадян під час особливого періоду (воєнний стан); від 17 000 до 34 000 грн — для посадових та юридичних осіб;

— для посадових та юридичних осіб; від 34 000 до 59 500 грн — для посадових та юридичних осіб під час особливого періоду (воєнний стан).

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Адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію в Україні передбачена і наразі. Розмір штрафів становить від 510 до 5100 грн.

Так, за порушення правил військового обліку згідно з статтею 210 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн. Це, наприклад, неперебування особи на військовому обліку або неповідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання, місця роботи або навчання.

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період згідно зі статтею 210-1 КУАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5100 грн.

Такий штраф може бути застосований, наприклад, за неявку за повісткою або за відмову проходження ВЛК. За цією статтею також кваліфікуються порушення правил військового обліку керівниками підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку.

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Головна новація законопроєкту

Про основну новацію законопроєкту № 10379 в ефірі токшоу «Українська правда» заявив член парламентського комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від партії «Голос» Андрій Осадчук.

За його словами, у підготовці до другого читання комітет прибрав з урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм.

— Ми повністю прибрали кримінальну відповідальність за відмову від ВЛК. Взагалі ця тема закрита. Ми прибрали всі новації про адміністративний арешт, бо велике бажання було арештовувати на три доби, — сказав член комітету.

За його словами, також у 4-5 разів зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.

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— Основна новація законопроєкту, який підтримав комітет — за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність. Треба скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видається постанова, яка вже є документом для стягнення грошей. Так от на вимогу Генштабу та Міноборони процедуру складання протоколу прибрали, — розповів Андрій Осадчук.

Нардеп уточнив, що такі прецеденти є в українському законодавстві. Наприклад, у випадку накладення штрафів за перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.

— Зараз схема така, що ТЦК отримає право виписувати одразу постанову про притягнення до відповідальності, направляє вам, якщо ви її не сплачуєте, — Виконавча служба, блокування рахунків і так далі, — пояснив депутат.

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