В Україні розширять повноваження ТЦК та значно збільшать розміри штрафів для ухилянтів

Законопроєкт № 10379, який Верховна Рада ухвалила у першому читанні, «лібералізували» на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності — які штрафи пропонують затвердити
У Верховній Раді триває робота над урядовим законопроєктом № 10379 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Він, зокрема, передбачає суттєве збільшення штрафів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.
Напередодні Великодня, профільний комітет з питань правоохоронної діяльності провів позачергове засідання, опрацював і затвердив таблицю до другого читання, максимально лібералізувавши документ — суттєво знижені початково пропоновані Кабміном штрафи та виключено кримінальну відповідальність за відмову від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) під час мобілізації.
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Про це повідомив народний депутат, член комітету Олександр Бакумов.
Він додав, що штраф може бути накладений і в тому випадку, якщо особа не виконує мобілізаційні обов’язки. Приміром, коли прийшла повістка, а громадянин не з’явився в ТЦК.
У затвердженому до другого читання законопроєкті № 10379 йдеться про те, що у разі, якщо військовозобов’язаний не став на військовий облік чи не оновив свої дані у ТЦК в особливий період, то він муситиме заплатити від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу (уряд пропонував від 153 до 204 тис. грн). Штраф не накладатимуть за ненадання інформації, що міститься в держреєстрах (наприклад, номер паспорта, виїзди за кордон тощо), оскільки держава має сама впоратися з обміном такими даними. Але штраф доведеться заплатити, якщо після отримання повістки особа не з’явиться у ТЦК.
Отже, штраф за порушення правил військового обліку буде становити:
Штраф за порушення законодавства про мобілізацію буде становити:
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Адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку і законодавства про мобілізацію в Україні передбачена і наразі. Розмір штрафів становить від 510 до 5100 грн.
Так, за порушення правил військового обліку згідно з статтею 210 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн. Це, наприклад, неперебування особи на військовому обліку або неповідомлення ТЦК та СП про зміну місця проживання, місця роботи або навчання.
За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період згідно зі статтею 210-1 КУАП передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 5100 грн.
Такий штраф може бути застосований, наприклад, за неявку за повісткою або за відмову проходження ВЛК. За цією статтею також кваліфікуються порушення правил військового обліку керівниками підприємств, установ та організацій, які відповідальні за ведення військового обліку.
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Про основну новацію законопроєкту № 10379 в ефірі токшоу «Українська правда» заявив член парламентського комітету з правоохоронної діяльності, нардеп від партії «Голос» Андрій Осадчук.
За його словами, у підготовці до другого читання комітет прибрав з урядової версії законопроєкту низку найбільш жорстких норм.
За його словами, також у 4-5 разів зменшено максимальний розмір штрафів за порушення правил військового обліку.
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Нардеп уточнив, що такі прецеденти є в українському законодавстві. Наприклад, у випадку накладення штрафів за перевищення швидкості з використанням фотофіксації порушення.
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