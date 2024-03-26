Росія формує нове угруповання та готує наступ на літо – Командувач Сухопутних військ ЗСУ

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 371

Для підготовки наступу ворог створює угруповання з понад 100 тисяч солдатів

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російська армія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдат. На його переконання це робиться для того, щоб влітку розпочати масовий наступ на одному з напрямків.

Про це Олександр Павлюк розповів в ефірі телемарафону.

— Російські плани нам до кінця не відомі. Нам відомо тільки те, що у них є та що вони створюють. А вони створюють угруповання — більше 100 тисяч, — заявив генерал.

Він припустив, що можливо новими формуваннями загарбники будуть замінювати військові частини та підрозділи, які втрачають боєздатність, або поповнювати їх лави. Втім, імовірність ворожого наступу влітку на одному з напрямків дуже висока.

— Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все, щоб завдати противнику максимальних втрат, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в боях, — пояснив Олександр Павлюк.

Він нагадав, що ЗСУ зараз не мають переваги у повітрі, що дає можливість росіянам завдавати потужних авіаударів по позиціях українських військ. Командувач Сухопутних військ також зазначив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки поразки України у війні.

— Якщо нам не вдасться їх втримати, наступною країною буде вже країна НАТО, — заявив генерал.

Путін хоче захопити Харків

Водночас в російських ЗМІ повідомляють про готовність до проведення мобілізації 300 тисяч осіб для наступу на Харків.

«Українська правда», посилаючись на ТАСС і РБК, наводить слова Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ про формування нових військових частин та створення «Дніпровської флотилії».

— Відповідно до рішення верховного головнокомандувача триває поступальний розвиток збройних сил Росії та підвищення їх бойових можливостей. Сформовано армійський корпус, мотострілецьку дивізію, Дніпровську річкову флотилію й бригаду річкових катерів флотилії, — сказав він.

Шойгу також заявив, що до кінця року планується формування двох загальновійськових армій та 30 з'єднань, з яких 14 дивізій та 16 бригад.

Про те, що у Кремлі не заперечують, що Путін планує захопити Харків, повідомляє російське опозиційне видання Meduza.

Видання із посиланням на співрозмовників, близьких до Кремля, пише, що Путін спробує захопити Харків та поступово закінчити війну.

За інформацією Meduza, один із її співрозмовників, близьких до Кремля, вважає, що після контрнаступу ЗСУ Путін відчув слабкість України і готовий йти до переможного — хоч до Києва. Якщо треба буде мобілізація, то він її оголосить.

А інший співрозмовник видання, також близький до кремлівського вождя, навпаки, вважає, що вище керівництво РФ ставить перед собою «більш реалістичні цілі», а саме — взяття Харкова.

Meduza повідомляє, що високопоставлені російські силовики нібито переконані, що їм під силу захопити Харків. Утім, всі джерела видання зазначили, що немає інформації про те, що рішення про наступ на Харків вже ухвалено.

У НАТО вважають, що Україні потрібна посилена мобілізація

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною. Про це він сказав під час виступу на Київському безпековому форумі, що відбувся наприкінці минулого тижня.

Голова Військового комітету НАТО зауважив, що для подальшого ведення війни Україні потрібні не тільки зброя, але й люди.

— Вам потрібні не тільки гранати, вам потрібні люди, щоби замінити загиблих і поранених. А це означає мобілізацію. Я розумію, як непросто переконати людей у ліберальній демократії. Але я бачу, що це змінюється, — сказав Бауер.

Візит Бауера до Києва став першим з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк звернувся до українців із закликом «не здаватись без бою» та написав на своїй сторінці у Фейсбук чому за допомогою самих українців росіяни можуть завдати нам поразки.