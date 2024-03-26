Місто на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного
Кременчуцькі спортсмени здобули 28 нагород на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. Про це йдеться сторінках у соцмережах Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.
Серед вихованців ДЮСШ № 1 призові місця отримали:
Учні спортивного ліцею ім. І.М. Піддубного Іван Дядик та Владислав Рєзніков вибороли на змаганнях золоті медалі та посіли І-ші місця.
Чемпіонат проходив з 22 до 24 березня в Івано-Франківську. Долучилися до нього близько 700 спортсменів загальноосвітніх навчальних закладів, клубів та ДЮСШ.
До змагань кременчуцьких спортсменів готували тренери Олег Корабельников, Артем Григорян та Юрій Вдовицький.
Нагадаємо, у лютому на обласному чемпіонаті кременчуцькі таеквондисти вибороли 29 золотих, 19 срібних та 14 бронзових медалей.
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