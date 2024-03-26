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Кременчук, Спорт

Кременчуцькі спортсмени здобули 28 нагород на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 106

 

Місто на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного

Кременчуцькі спортсмени здобули 28 нагород на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. Про це йдеться сторінках у соцмережах Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

 

Серед вихованців ДЮСШ № 1 призові місця отримали:

  • І місце — Максим Якуба, Олександр Рибчинський, Іван Карлін, Поліна Донченко;
  • ІІ місце — Станіслав Удовицький, Владислав Барановський;
  • ІІІ місце — Данило Галаган, Тихон Гейко, Іван Карлін, Поліна Донченко; Олександра Куліда;
  • V місце — Мілана Загребельна, Володимир Остапець, Артем Манюха.

Учні спортивного ліцею ім. І.М. Піддубного Іван Дядик та Владислав Рєзніков вибороли на змаганнях золоті медалі та посіли І-ші місця.

 

Чемпіонат проходив з 22 до 24 березня в Івано-Франківську. Долучилися до нього близько 700 спортсменів загальноосвітніх навчальних закладів, клубів та ДЮСШ.

До змагань кременчуцьких спортсменів готували тренери Олег Корабельников, Артем Григорян та Юрій Вдовицький.

Нагадаємо, у лютому на обласному чемпіонаті кременчуцькі таеквондисти вибороли 29 золотих, 19 срібних та 14 бронзових медалей.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: фейсбук-сторінка КДЮСШ №1
Теги: спорт таеквон-до ІТФ чемпіонат України ДЮСШ №1 спортивний ліцей
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