Кременчуцькі спортсмени здобули 28 нагород на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф.

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Місто на змаганнях представляли вихованці дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та учні Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного

Кременчуцькі спортсмени здобули 28 нагород на Чемпіонаті України з таеквон-до І.Т.Ф. Про це йдеться сторінках у соцмережах Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи № 1 та Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного.

Серед вихованців ДЮСШ № 1 призові місця отримали:

І місце — Максим Якуба, Олександр Рибчинський, Іван Карлін, Поліна Донченко ;

; ІІ місце — Станіслав Удовицький, Владислав Барановський;

ІІІ місце — Данило Галаган, Тихон Гейко, Іван Карлін, Поліна Донченко; Олександра Куліда;

V місце — Мілана Загребельна, Володимир Остапець, Артем Манюха.

Учні спортивного ліцею ім. І.М. Піддубного Іван Дядик та Владислав Рєзніков вибороли на змаганнях золоті медалі та посіли І-ші місця.

Чемпіонат проходив з 22 до 24 березня в Івано-Франківську. Долучилися до нього близько 700 спортсменів загальноосвітніх навчальних закладів, клубів та ДЮСШ.

До змагань кременчуцьких спортсменів готували тренери Олег Корабельников, Артем Григорян та Юрій Вдовицький.

Нагадаємо, у лютому на обласному чемпіонаті кременчуцькі таеквондисти вибороли 29 золотих, 19 срібних та 14 бронзових медалей.