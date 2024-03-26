«У нас немає жіночих чи чоловічих професій»: як жінки водять багатотонники та керують виробничими процесами на ГЗК

На підприємстві констатують, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням умови на ринку праці змінилися. Зараз жінки активно освоюють нові професії: сідають за кермо великовантажних самоскидів, обіймають посади слюсарів-ремонтників, зварювальників, керують процесами у кар'єрі та на підприємстві
Учора, 25 березня, в рамках престуру для місцевих та національних ЗМІ стало відомо, що на підприємстві Ferrexpo жінки активно освоюють професії, які раніше частіше обіймали чоловіки. За словами виконувача обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК Тараса Зінченка, жінки активно закривають кадрову потребу підприємства.
Нам вдалося поспілкуватися з так званим нічним директором підприємства Світланою Тур. Жінка у свою зміну керує процесами у кар'єрі та на підприємстві. Пані Світлана розповіла про особливості та відповідальність своєї роботи.
Аби працювати на посаді, жінка вивчила будову автомобіля, структуру екскаватора, освоїла тонкощі нової роботи.
У ремонтному боксі підприємства жінки керують кранами. За словами начальника цеху ремонту гірничого обладнання Олександра Шпака, жінки на ГЗК з легкістю сідають за кермо багатотонних автівок.
Нагадаємо, про переваги та нюанси в роботі водійкою автосамоскидів раніше розповідала Олена Ніколайчук-Нерода. Жінка понад шість років керує вантажівкою в кар’єрі Єристівського ГЗК Ferrexpo.
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