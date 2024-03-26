«У нас немає жіночих чи чоловічих професій»: як жінки водять багатотонники та керують виробничими процесами на ГЗК

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 151

На підприємстві констатують, що у зв’язку з повномасштабним вторгненням умови на ринку праці змінилися. Зараз жінки активно освоюють нові професії: сідають за кермо великовантажних самоскидів, обіймають посади слюсарів-ремонтників, зварювальників, керують процесами у кар'єрі та на підприємстві





Учора, 25 березня, в рамках престуру для місцевих та національних ЗМІ стало відомо, що на підприємстві Ferrexpo жінки активно освоюють професії, які раніше частіше обіймали чоловіки. За словами виконувача обов’язків генерального директора Єристівського ГЗК Тараса Зінченка, жінки активно закривають кадрову потребу підприємства.

— У нас жінки працюють на великовантажних самоскидах. З війною ця тема стає ще більш актуальною. Ми й надалі будемо жінок залучати до усіх так званих чоловічих професій. Протягом 3-4 тижнів ми прийняли кілька жінок після училища. Вони прийшли на такі професії як слюсарі-ремонтники, зварювальниці. Раніше керування кар'єрами на зміні було суто чоловічою професією. У нас зараз є Світлана Тур, вона проходить стажування на цю посаду, — розповів Тарас Зінченко.



Нам вдалося поспілкуватися з так званим нічним директором підприємства Світланою Тур. Жінка у свою зміну керує процесами у кар'єрі та на підприємстві. Пані Світлана розповіла про особливості та відповідальність своєї роботи.

— Я не можу сказати, що було важко саме з технічного боку. А от з практичного боку це досить відповідальна професія. Потрібно бути максимально зібраним. Я працювала й у маркшейдерському відділі, і у виробничому. Зараз я змінний майстер — це диспетчер, який керує кар'єром. Ти ніби просто пересуваєш картинки, а у кар'єрі їздить людина, для якої це наряд, — констатувала Світлана Тур.

Аби працювати на посаді, жінка вивчила будову автомобіля, структуру екскаватора, освоїла тонкощі нової роботи.

— Говорять, що у жінки сила у її слабкості, але на цій посаді потрібно бути сильною, — розповіла Світлана.

У ремонтному боксі підприємства жінки керують кранами. За словами начальника цеху ремонту гірничого обладнання Олександра Шпака, жінки на ГЗК з легкістю сідають за кермо багатотонних автівок.

— У нас є машини CAT 785, вони 136 тонні. Пального у такій машині 3 тонни. Пального вистачає на одну добу роботи. У нас на комбінаті такими машинами керують жінки. Найбільший автомобіль, який ми маємо — 220 тонний. Він досить габаритний — 6,5 метрів відстань від місця для сидіння до краю автівки. Об'єм паливного бака 4,5 тонни. Цими автомобілями теж керують жінки. У нас зараз навчається 4-5 жінок, які після навчання будуть керувати даним обладнанням без проблем, — розповів Олександр Шпак.

Нагадаємо, про переваги та нюанси в роботі водійкою автосамоскидів раніше розповідала Олена Ніколайчук-Нерода. Жінка понад шість років керує вантажівкою в кар’єрі Єристівського ГЗК Ferrexpo.