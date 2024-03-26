Перереєстрував приміщення установи на фірму з Одещини: судитимуть керівника підприємства з Гребінки

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 1

Під суд потрапить також і одеський підприємець, на якого майно переписали

На Полтавщині судитимуть двох керівників підприємств із Гребінки та Одеської області за незаконне заволодіння майном. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За інформацією правоохороцнів, у 2020-2021 роках підприємці підробили документи та перереєстрували приміщення фірми у Гребінці площею майже 900 кв. м та вартістю понад 2,5 млн грн на фірму з Одеси.

Під час досудового розслідування правоохоронці посприяли поверненню майна власнику на Полтавщині.

Чоловіків підозрюють у протиправному заволодінні майном підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду (ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, під суд потрапить один із сільських голів Полтавщини — чоловік під час купівлі трактора у власність громади переплатив майже 230 тисяч гривень.







