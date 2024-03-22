Переплатив понад 230 тис. грн за трактор: на Полтавщині судитимуть сільського голову

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 33

На Полтавщині судитимуть одного із сільських голів за завищення ціни під час купівлі трактора. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За словами правоохоронців, у липні 2022 року чоловік уклав із приватним підприємством Київської області договір на купівлю трактора для потреб своєї територіальної громади. Проте через кілька днів посадовець уклав із підприємством додаткову угоду, у якій завищив вартість трактора на понад 230 тисяч гривень. Такі дії він аргументував зміною курсу валют.

З метою відшкодування коштів прокуратура звернулася з позовом до Господарського суду Київської області.

Підприємство-продавець повернуло усі кошти у бюджет громади.

Сільському голові інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, на Полтавщині посадовиця Мачухівської сільської ради переплатила понад 600 тисяч гривень на закупівлі модульних укриттів.



