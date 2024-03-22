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Кременчук, Освіта

Стало відомо, коли у нагірній частині Кременчука закінчаться облаштування укриттів у дитсадках №2 та 57

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 120

 

Роботи за планом мають завершитися у червні

У дитсадках № 2 та 57 у нагірній частині Кременчука облаштування укриттів мають закінчитися у червні 2024 року. Принаймні у договорах з підрядниками стоять саме такий термін закінчення робіт. Тоді дитячі садки зможуть повноцінно працювати в очному режимі.

Зараз обидва заклади працюють у дистанційному режимі.

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 2

Директорка дитсадка № 2 Ірина Мудра зазначила, що зараз заклад працює дистанційно. За списком у ньому 120 дітей, а укриття розраховане на 141 особу.

Вартість — 1 083 000 грн.

Підрядник — товариство з обмеженою відповідальністю «Новобудова».

— У нас немає ще вентиляції й освітлення, а також потрібно зробити встановлення сантехніки та вхідних дверей, облицювальні роботи, — розповіла Ірина Мудра про облаштування укриття.

Також вона додала, що термомодернізація закладу зараз стала на паузу.

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57

Директорка дитсадка № 57 Ірина Адрєєва розповіла, що заклад працює в очно-дистанційному режиму: діти старших та середніх груп відвідують його, а молодших груп та раннього віку на цей час здобувають освіту вдома. Дитячий садок уклав договір з Кременчуцьким ліцеєм № 5 імені Т. Г. Шевченка — під час повітряних тривог вихованці ходять туди в укриття.

Кількість дітей за списком 200, охочих відвідувати садок — 130, сховище розраховане на 152 особи.

Вартість облаштування укриття — 1,4 млн грн.

Підрядник — ФОП Шилін Павло Олександрович.

Коли у закладі дошкільної освіти буде готове власне укриття, він прийматиме дітей від 2 років. У сховищі планують поставити триярусні ліжка, де вдень зможуть спати наймолодші вихованці дитсадка.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: укриття дитячі садки
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