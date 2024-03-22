У Полтавському районі розшукують зниклого безвісти Дмитра Мироненка

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 190

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, правоохоронці просять звертатися за телефонами 0991858378, 0665931843 або 102.

Правоохоронці розшукують зниколого безвісти 24-річного Дмитра Мироненка, мешканця села Розсошенці Полтавського району. Про це повідомояють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Прикмети розшукуваного: на вигляд близько 23-26 років, зріст близько 170 см, міцної тілобудови, волосся кучеряве, рудого кольору, зачіска «каре», носить бороду рудого кольору, без вус, очі блакитного кольору, 42-й розмір взуття, має татуювання у вигляді дерева на зовнішній частині передпліччя правої руки, має вроджений дефект лівої руки (відсутність руки, кисть розташована в районі плеча).

Одягнений: джинсові штани чорного кольору з набедреними кишенями на стегнах, чорна кофта з капюшоном, тканинна зимова куртка синього кольору, головний убір — кашкет з широким козирком.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування чоловіка, правоохоронці просять звертатися за телефонами 0991858378, 0665931843 або 102.

Нагадаємо, у Кременчуці розшукують зниклого безвісти Руслана Товстановського, який уже майже місяць не виходить на зв'язок із рідними.