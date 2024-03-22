Де 23 березня у Кременчуці вимикатимуть світло: перелік адрес

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Відключення світла є плановим і пов'язане з ремонтними роботами енергетиків

У суботу, 23 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

вул. Озерна, 3-21/5;

туп. Садківський, 3/3-23;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;

просп. Полтавський, 221-241;

пров. Братів Майбородів, 2-5;

пров. Василя Барки, 9-24;

пров. Гостомельський, 2-24;

вул. Козацька, 19-46;

просп. Лесі Українки, 119;

вул. Віри Холодної, 33-66А;

вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;

пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;

вул. Ярова, 1-7;

вул. Київська, 64-121;

с. Мала Кохнівка;

с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

вул. Володимира Івасюка;

вул. Ковальська;

вул. Ливарна;

вул. Лінійна;

вул. Макаренка;

вул. Павла Чубинського;

вул. Івана Приходька;

вул. Максима Березовського;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

пров. Ливарний;

пров. Літописний;

пров. Мирний;

пров. Тополевий;

пров. 1-й Ливарний, 3-9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний; 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3-28.

Нагадаємо, цієї ночі Полтавська область потрапила під один з наймасованіших ракетних обстрілів росіян по території України. У Кременчуці та Кременчуцькому районі були введені аварійні відключення електроенергії. Певний час у Кременчуці через відсутність електроенергії не працювали світлофори. У Полтаваобленерго повідомили, що станом на 12.33 в області до електропостачання підключили уже усіх споживачів.

Також зранку у деяких районах Кременчука була відсутня вода. Станом на зараз водопостачання у споживачів відновлено.