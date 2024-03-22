Де 23 березня у Кременчуці вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 18:02
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Відключення світла є плановим і пов'язане з ремонтними роботами енергетиків
У суботу, 23 березня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Озерна, 3-21/5;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- вул. Бориса Чичибабіна, 1-65;
- просп. Полтавський, 221-241;
- пров. Братів Майбородів, 2-5;
- пров. Василя Барки, 9-24;
- пров. Гостомельський, 2-24;
- вул. Козацька, 19-46;
- просп. Лесі Українки, 119;
- вул. Віри Холодної, 33-66А;
- вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В;
- пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Київська, 64-121;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34, 50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Максима Березовського, 1, 2, 2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Ковальська;
- вул. Ливарна;
- вул. Лінійна;
- вул. Макаренка;
- вул. Павла Чубинського;
- вул. Івана Приходька;
- вул. Максима Березовського;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- пров. Ливарний;
- пров. Літописний;
- пров. Мирний;
- пров. Тополевий;
- пров. 1-й Ливарний, 3-9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний; 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3-28.
Нагадаємо, цієї ночі Полтавська область потрапила під один з наймасованіших ракетних обстрілів росіян по території України. У Кременчуці та Кременчуцькому районі були введені аварійні відключення електроенергії. Певний час у Кременчуці через відсутність електроенергії не працювали світлофори. У Полтаваобленерго повідомили, що станом на 12.33 в області до електропостачання підключили уже усіх споживачів.
Також зранку у деяких районах Кременчука була відсутня вода. Станом на зараз водопостачання у споживачів відновлено.
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