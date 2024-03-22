Хокейний клуб «Кременчук» програв столичному «Соколу» на виїзді

Хокейний клуб «Кременчук» програв столичному «Соколу» з рахунком 3:0 у фінальній серії матчів. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.
Зіграли команди учора, 21 березня, на арені київського Палацу спорту.
Спочатку кияни перемогли з рахунком 2:0. Ще одну шайбу кияни забили у ворота кременчужан у плей-оф.
Сокіл (Київ) — Кременчук — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Рахунок у серії — 1:0
Шайба:
Воротарі: Петров — Кучер.
Наступний матч серії відбудеться уже цієї суботи, 23 березня, у київському Палаці спорту.
Переглянути найкращі моменти попередньої гри можна на відео.
Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» виборов перемогу над херсонським «Дніпром» у півфіналі. Тепер на команду чекає серія матчів у фінальній серії проти столичного «Сокола».
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