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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» програв столичному «Соколу» на виїзді

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 107

 

Наступна гра команд відбудеться завтра, 23 березня

Хокейний клуб «Кременчук» програв столичному «Соколу» з рахунком 3:0 у фінальній серії матчів. Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

 

Зіграли команди учора, 21 березня, на арені київського Палацу спорту.

Спочатку кияни перемогли з рахунком 2:0. Ще одну шайбу кияни забили у ворота кременчужан у плей-оф.

 

Сокіл (Київ) — Кременчук — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Рахунок у серії — 1:0

Шайба:

  • 1:0 — Дворецький (Толстушко), 04:15.
  • 2:0 — Бабинець (Чердак, В. Мазур), 38:42.
  • 3:0 — Чердак (Ромащенко, — п. в.), 38:42.

Воротарі: Петров — Кучер.

 

Наступний матч серії відбудеться уже цієї суботи, 23 березня, у київському Палаці спорту.

Переглянути найкращі моменти попередньої гри можна на відео.

Нагадаємо, хокейний клуб «Кременчук» виборов перемогу над херсонським «Дніпром» у півфіналі. Тепер на команду чекає серія матчів у фінальній серії проти столичного «Сокола».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України Джерело відео: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук хокей спорт
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