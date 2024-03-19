Хокейний клуб «Кременчук» обіграв херсонців та виборов собі місце у фіналі Чемпіонату України

Хокейний клуб «Кременчук» виграв у херсонського «Дніпра» і проходить у фінал чемпіонату України. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.
Команди уже шість разів зустрічалися проти одна одної у півфіналі, тож ця гра стала для них вирішальною. Перемогу кременчуцькі хокеїсти вибороли для себе в овертаймі.
«Кременчук» — «Дніпро» (Херсон) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Шайби:
Воротарі: Кучер — Захарченко
Переглянути усю гру можна на ютуб-каналі Федерації.
За кілька днів ХК «Кременчук» зіграє перший матч у фінальній серії проти столичного «Сокола». Відбудеться гра 21 березня у Києві.
Нагадаємо, нещодавно під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.
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