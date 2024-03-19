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Кременчук, Спорт

Хокейний клуб «Кременчук» обіграв херсонців та виборов собі місце у фіналі Чемпіонату України

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 371

 

Перший матч у фіналі «Кременчук» зіграє уже за кілька днів проти столичного «Сокола»

Хокейний клуб «Кременчук» виграв у херсонського «Дніпра» і проходить у фінал чемпіонату України. Про це повідомляють у пресслужбі Федерації хокею України.

Команди уже шість разів зустрічалися проти одна одної у півфіналі, тож ця гра стала для них вирішальною. Перемогу кременчуцькі хокеїсти вибороли для себе в овертаймі.

«Кременчук» — «Дніпро» (Херсон) — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Шайби:

  • 0:1 — Кобильник (Крикля, Ратушний) 14:26
  • 1:1 — Кривошапкін (Лялька, Середницький, — більш.) 32:04
  • 1:2 — С. Тимченко (Абаджян, Середницький) 66:49

Воротарі: Кучер — Захарченко

Переглянути усю гру можна на ютуб-каналі Федерації.

За кілька днів ХК «Кременчук» зіграє перший матч у фінальній серії проти столичного «Сокола». Відбудеться гра 21 березня у Києві.

Нагадаємо, нещодавно під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.



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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Федерація хокею України
Теги: ХК Кременчук хокей спорт Айсберг фінал чемпіонат України
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