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Кременчук, Спорт

Під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 448

Кременчужани програли херсонським хокеїстам

2 березня у Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між місцевою командою «Кременчук» та «Дніпром» з Херсону. Кременчужани програли херсонським хокеїстам з рахунком 2:6, а під час гри між спортсменами сталась масова бійка. Про це повідомляє Федерація хокею в Україні у своєму telegram-каналі.

За словами ФХУ, сутички почалося з «силового прийому Дениса Матусевича (ХК «Кременчук» — ред.) на Сергії Стецюрі» (ХК «Дніпро» — ред.)». 

— Відразу після того оборонці «Дніпра» жорстко зустрічають Михайла Геворкяна і апогей — бійка Сидоренка і Тимофія Савицького. За підсумками інциденту з масовими зіткненнями судді дали великий штраф і вилучили до кінця гри Матусевичу, Сидоренку і Савицькому, — йдеться у повідомленні.

Після першої бійки між гравцями сталась ще одна, за підсумками якої до кінця гри був вилучений херсонський хокеїст.


За даними Федерації, на сьогодні кременчужани посідають 2 місце у турнірній таблиці чемпіонату України з хокею.



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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: ілюстративне
Теги: ХК Кременчук хокей чемпіонат України
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