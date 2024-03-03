Під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 448

2 березня у Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між місцевою командою «Кременчук» та «Дніпром» з Херсону. Кременчужани програли херсонським хокеїстам з рахунком 2:6, а під час гри між спортсменами сталась масова бійка. Про це повідомляє Федерація хокею в Україні у своєму telegram-каналі.

За словами ФХУ, сутички почалося з «силового прийому Дениса Матусевича (ХК «Кременчук» — ред.) на Сергії Стецюрі» (ХК «Дніпро» — ред.)».

— Відразу після того оборонці «Дніпра» жорстко зустрічають Михайла Геворкяна і апогей — бійка Сидоренка і Тимофія Савицького. За підсумками інциденту з масовими зіткненнями судді дали великий штраф і вилучили до кінця гри Матусевичу, Сидоренку і Савицькому, — йдеться у повідомленні.

Після першої бійки між гравцями сталась ще одна, за підсумками якої до кінця гри був вилучений херсонський хокеїст.



