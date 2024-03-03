Хустка червона, біла та з рослинними орнаментами: у художній галереї відкрилася виставка української традиційної хустки

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 227

Днями у Кременчуцькій художній галереї Оксана Савченко представила публіці виставку хусток зі своєї колекції. Виставка має назву «Берегине моя, українська хустко!». Власниця ексклюзивної колекції розповідає, що у її колекції є різноманітні хустки, від святкових та ошатних, до повсякденних.

— Саме хустка є оберегом, бо тільки народжується дитина, її сповивають хусткою. Дівчину коли сватають, несуть хустину, на весіллі молодих пов’язують хустиною. Тричі одягають хустину на голові нареченої, яка стає дружиною. Хустка супроводжує нас протягом усього життя. Коли син йде у військо, мати дає хустку, щоб оберігала, — розповідає власниця колекції.

До колекції Оксани Савченко хустки потрапляють у різний спосіб. Хтось їх дарує, знаючи про пристрасть жінки, деякі вона знаходить сама. Класична українська хустка, це хустка із вовни з рослинними орнаментами.

— На хустках моєї колекції маки, ружі, волошки, ромашки, пшениця. Кожна хустка має своє значення, адже були хустки звичайні, щоб поратися у городі, були хустки для того, щоб зустрічати гостей, їхати у далекі краї. Є навіть таке поняття, як канадійська хустка. У роки еміграції багато українців їхали в еміграцію, брали речі, які їх пов’язували з батьківщиною, — говорить пані Оксана.

В час, коли українці можуть втратити свої найцінніші культурні надбання, адже ворог стирає не лише міста, а й українську історію, ми не маємо права забувати про свої надбання, констатує власниця колекції хусток.

Побачити частину колекції, представлену у Кременчуцькій художній галереї можна з середи по неділю з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, протягом березня у художній галереї діятиме виставка картин про людські фобії Кристини Сіренко. А також частина колекції ляльок Валерії Оснач.