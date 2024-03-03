Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Хустка червона, біла та з рослинними орнаментами: у художній галереї відкрилася виставка української традиційної хустки

Сьогодні, 11:06 Переглядів: 227

 

Святкові, повсякденні та ексклюзивні хустки представила публіці власниця колекції хусток Оксана Савченко

Днями у Кременчуцькій художній галереї Оксана Савченко представила публіці виставку хусток зі своєї колекції. Виставка має назву «Берегине моя, українська хустко!». Власниця ексклюзивної колекції розповідає, що у її колекції є різноманітні хустки, від святкових та ошатних, до повсякденних.

 

— Саме хустка є оберегом, бо тільки народжується дитина, її сповивають хусткою. Дівчину коли сватають, несуть хустину, на весіллі молодих пов’язують хустиною. Тричі одягають хустину на голові нареченої, яка стає дружиною. Хустка супроводжує нас протягом усього життя. Коли син йде у військо, мати дає хустку, щоб оберігала, — розповідає власниця колекції.

До колекції Оксани Савченко хустки потрапляють у різний спосіб. Хтось їх дарує, знаючи про пристрасть жінки, деякі вона знаходить сама. Класична українська хустка, це хустка із вовни з рослинними орнаментами.

 

— На хустках моєї колекції маки, ружі, волошки, ромашки, пшениця. Кожна хустка має своє значення, адже були хустки звичайні, щоб поратися у городі, були хустки для того, щоб зустрічати гостей, їхати у далекі краї. Є навіть таке поняття, як канадійська хустка. У роки еміграції багато українців їхали в еміграцію, брали речі, які їх пов’язували з батьківщиною, — говорить пані Оксана.

В час, коли українці можуть втратити свої найцінніші культурні надбання, адже ворог стирає не лише міста, а й українську історію, ми не маємо права забувати про свої надбання, констатує власниця колекції хусток.

Побачити частину колекції, представлену у Кременчуцькій художній галереї можна з середи по неділю з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, протягом березня у художній галереї діятиме виставка картин про людські фобії Кристини Сіренко. А також частина колекції ляльок Валерії Оснач.

0
Автор: Роксолана Жукова
Теги: виставка культура галерея
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх