Хустка червона, біла та з рослинними орнаментами: у художній галереї відкрилася виставка української традиційної хустки

Святкові, повсякденні та ексклюзивні хустки представила публіці власниця колекції хусток Оксана Савченко
Днями у Кременчуцькій художній галереї Оксана Савченко представила публіці виставку хусток зі своєї колекції. Виставка має назву «Берегине моя, українська хустко!». Власниця ексклюзивної колекції розповідає, що у її колекції є різноманітні хустки, від святкових та ошатних, до повсякденних.
До колекції Оксани Савченко хустки потрапляють у різний спосіб. Хтось їх дарує, знаючи про пристрасть жінки, деякі вона знаходить сама. Класична українська хустка, це хустка із вовни з рослинними орнаментами.
В час, коли українці можуть втратити свої найцінніші культурні надбання, адже ворог стирає не лише міста, а й українську історію, ми не маємо права забувати про свої надбання, констатує власниця колекції хусток.
Побачити частину колекції, представлену у Кременчуцькій художній галереї можна з середи по неділю з 10.00 до 18.00.
Нагадаємо, протягом березня у художній галереї діятиме виставка картин про людські фобії Кристини Сіренко. А також частина колекції ляльок Валерії Оснач.
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