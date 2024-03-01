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Кременчук, Культура

«Чогось боятися не соромно»: у художній галереї представили виставку робіт про людські фобії

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 165

 

Художниця Кристина Сіренко вперше у Кременчуці презентувала свої роботи, які писала про людські страхи та переживання.

Сьогодні, 1 березня, у Кременчуцькій міській художній галереї презентували роботи молодої мисткині Кристини Сіренко. Сама художниця розповідає, що свою техніку називає «мішаною авторською». Це перша виставка дівчини у Кременчуці. Готувала роботи для виставки Кристина протягом кількох місяців. Говорить, з початку повномасштабного вторгнення більше уваги приділяла волонтерству.

 

— Війна вплинула на мою творчість. Тут, крім серії робіт про фобії, ще представлений розпис на військових артефактах. Перші півтора року я займалася лише цією діяльність. Я розписувала гільзи, тубуси для благодійних аукціонів. Частина з них представлена тут, — говорить художниця.

Серед картин про людські фобії, картини про фетшеймінг — критика та глузування з людей з надмірною вагою та харчовими звичками, про страх лишитися без телефону чи страх пізнавати щось нове. Однією з найглибших своїх робіт художниця називає картину про страх показати себе справжнім.

 

— Ми прагнемо показати себе «відфотошопленими», розказати про свої плюси, хоча у кожного є недоліки. Ця робота про те, що світ нас не бачить справжніми, а це нормально бути не ідеальним, а справжнім. Я за щирість, — говорить Кристина.

Яскраві кольори та зображені собаки у гумористичному контексті допомагають сприймати складні послання простою мовою, ділиться авторка робіт.

  

— Я хотіла сказати про те, що ми не маємо соромитися, коли чогось боїмося. Маємо зазирнути страху в обличчя, пропрацювати його, подолати. Я використовую яскраві кольори, а собаки на моїх картинах з гумором. Мені хочеться через призму гумору показати, що боятися не страшно, що зі своїм страхом можна подружитися, — каже художниця.

Побачити картини художниці Кристини Сіренко можна у Кременчуцькій міській художній галереї до 24 березня.

Працює галерея з 10.00 до 17.00 крім понеділка та вівторка.

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Автор: Роксолана Жукова
Теги: картини виставка художня галерея
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