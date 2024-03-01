«Чогось боятися не соромно»: у художній галереї представили виставку робіт про людські фобії

Художниця Кристина Сіренко вперше у Кременчуці презентувала свої роботи, які писала про людські страхи та переживання.
Сьогодні, 1 березня, у Кременчуцькій міській художній галереї презентували роботи молодої мисткині Кристини Сіренко. Сама художниця розповідає, що свою техніку називає «мішаною авторською». Це перша виставка дівчини у Кременчуці. Готувала роботи для виставки Кристина протягом кількох місяців. Говорить, з початку повномасштабного вторгнення більше уваги приділяла волонтерству.
Серед картин про людські фобії, картини про фетшеймінг — критика та глузування з людей з надмірною вагою та харчовими звичками, про страх лишитися без телефону чи страх пізнавати щось нове. Однією з найглибших своїх робіт художниця називає картину про страх показати себе справжнім.
Яскраві кольори та зображені собаки у гумористичному контексті допомагають сприймати складні послання простою мовою, ділиться авторка робіт.
Побачити картини художниці Кристини Сіренко можна у Кременчуцькій міській художній галереї до 24 березня.
Працює галерея з 10.00 до 17.00 крім понеділка та вівторка.
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