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Надзвичайні новини, Полтавщина

У кабінеті судді на Полтавщині знайшли приховану камеру та мікрофони

Сьогодні, 18:10 Переглядів: 582 Коментарів: 1

 

Правоохоронці порушили кримінальне провадження

*фото ілюстративне

На Полтавщині у кабінеті судді знайшли приховану камеру та мікрофони. Про це йдеться у матеріалі сайту «Судово-юридична газета».

Суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Тетяна Зуб повідомила у Вищу раду правосуддя, що 27 лютого її помічник та працівники Служби судової охорони знайшли в плінтусі її службового кабінету приховану камеру відеоспостереження та мікрофон з дротом.

Потім кабінет обстежили ще раз та виявили у стіні пристрій, схожий на відео-реєстратор, підсилювач сигналу та вмонтовану розетку, яка під'єднана до загальної електромережі.

Згодом у кабінеті знайшли іще один мікрофон.

Керівник апарату суду викликав правоохоронців. Ті порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 359 (незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання) Кримінального кодексу України.

— Вважаю, що у даному випадку притаманні усі ознаки втручання в діяльність судді, відверте нехтування встановленими гарантіями незалежності суддів, явна неповага до представників органів судової влади, втручання в здійснення в правосуддя, — повідомила у ВРП Тетяна Зуб.

Нагадаємо, нещодавно у «Кременчуцького Телеграфа» вийшов матеріал про те, що у 2022 році задекларували кременчуцькі судді.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Полтавщина Лохвиця суддя
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Коментарі: 1

831
Andron777:
Сьогодні, 19:31

... явна неповага до представників органів судової влади... Слухайте, яка може бути в нашій країні повага до суддів взагалі? smile 

Злякались, шо взнають які вони мутки мутять в кабінетах?smirk

Так люди і так знають все про наші суди blush


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