Кімнати у гуртожитку, іномарки та мільйонні зарплати. Що задекларували кременчуцькі судді у 2022 році

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 780

Кременчуцькі судді подали декларації про доходи за 2022 рік. Які доходи, заощадження та що з нерухомості мають місцеві захисники Феміди — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Кременчуцький районний суд

Голова суду Олександр Колотієвський вказав у своїй декларації дружину Вікторію Колотієвську та двох доньок — Анну та Катерину, як членів своєї родини.

З нерухомості суддя задекларував квартиру своєї дружини, а також земельну ділянку та житловий будинок, якими володіє його батько Колотієвський Олександр Павлович, депутат Піщанської сільської ради 8 скликання, директор і засновник ТОВ «Агрорембудсервіс». Олександр Колотієвський має право користування батьковими нерухомостями.

Суддя володіє Honda Civic 2008 року випуску та ВАЗ 2102 1984 року випуску. Вартість Honda на момент купівлі (2008 рік) складає понад 160 тисяч гривень.

За 2022 рік зарплата голови суду склала понад 1,3 млн грн. Вікторія Колотієвська отримала 6 тисяч гривень соціальної допомоги та понад 1 тисячі гривні заробітної плати.

Додамо, як вказано в акті Вищої ради правосуддя, стосовно Олександра Колотієвського минулого місяця відкрили дисциплінарну справу щодо затягування справи про стягнення моральної і матеріальної шкоди.

Суддя Кременчуцького районного суду Світлана Клименко з 2021 року стала власницею квартири. Її житлова площа — понад 90 м². Суддя також має ще одну квартиру у спільній власності з Ілоною Циганковою, за даними з відкритих джерел, адвокаткою.

Світлана Клименко є власницею Hyndai Sonata 2008 року випуску. Її вартість на момент придбання (2008 рік) склала 135 тисяч гривень.

Річна зарплата судді Кременчуцького районного суду сягнула понад 1,4 млн грн, пенсія — понад 200 тисяч гривень. Як заощадження Світлана Клименко у готівці тримає 800 тисяч гривень.

Суддя-спікер Кременчуцького районного суду Жанна Баранська у своїй декларації за 2022 рік вказала двох синів — Артема та Артура Даніліних, як членів своєї сім’ї.

З нерухомості Жанна Баранська задекларувала житловий будинок у Градизьку, площею майже 45 м². Володіє нерухомістю Ніна Рейзвіх, у самої ж судді та членів її родини є право користування ним. Також у Градизьку є задекларована земельна ділянка площею понад 1,3 тис. м². Суддя має на неї право користування — це через те, що на ділянці розташований житловий будинок, яким вона користується.

Жанна Баранська орендує кімнату Кременчуцького сталеливарного заводу. Ймовірно, що в гуртожитку підприємства.

Суддя володіє єдиною автівкою Chery Amulet 2008 року випуску. Вартість на момент придбання (2018 рік) склала 84 тис. грн.

Зарплата Жанни Баранської за 2022 рік склала понад 1 мільйон гривень, як заощадження у готівці тримає 15 тисяч доларів.

Автозаводський районний суд

Голова суду Ліна Обревко очолює Автозаводський районний суд з 2012 року. Періодично керівництво органу змінювалось, через те, що максимальний термін головування складає 5 років. Вона була головою суду із 2012 року до 2015 року та із 2017 року до 2023 року.

Від 20 лютого, за рішенням голосування судів, Ліна Обревко знову очолює Автозаводський суд. Заступницею стала Олена Предоляк. Із вересня 2023 року до лютого 2024 року вона була головою Автозаводського суду.

У своїй декларації Ліна Обревко вказала доньку Надію Обревко, як члена своєї родини.

З нерухомості голова суду має земельну ділянку з 2009 року, площею 1000 м². Вже з 2014 року Ліна Обревко разом зі своєю донькою стала власницею квартири у Кременчуці, житлова площа якої складає 119 м². Вартість нерухомості на момент купівлі склала 148 тисяч гривень. З 2017 року суддя володіє землями у селі Шевченкове Решетилівська громада. Їх площа складає 20 тисяч м2, вартість у декларації не вказана.

У вересні 2022 року суддя придбала авто HYUNDAI SANTA FE 2021 року випуску. Вартість машини — понад 1,3 млн грн. Відомо, що суддя взяла авто у кредит.

За 2022 рік голова суду отримала майже 1,6 млн грн зарплатні. У грошових активах Ліна Обревко тримає у готівці 180 тисяч гривень та 7 тисяч доларів, а на банківських рахунках — 71 тис. грн.

Заступниця голови, суддя Олена Предоляк з нерухомості задекларувала квартиру в Світловодську, якою володіють Анна Бакарєва та Лариса Предоляк. Житлова площа — понад 50 м², користується нею суддя з 1998 року. Також у декларації вказаний гуртожиток Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, в якому зареєстрована, але житлової площі не має.

З 2021 року Олена Предоляк володіє Mitsubishi Outlander 2021 року випуску. Вартість машини на момент купівлі склала 759 тисяч гривень.

На посаді суді Автозаводського районного суду Олена Предоляк заробила понад 1,1 млн грн. Як заощадження суддя тримає у готівці понад 20 тисяч доларів, більше 3 тисяч євро. На банківських рахунках суддя тримає понад 300 тисяч гривень та понад 3 тис. євро

Суддя Ганна Олейнікова з нерухомості задекларувала власну квартиру у місті Вознесенівка Луганської області та квартиру, що належить шахті «Червоний партизан» у місті Довжанськ. З 2022 року суддя має право користування квартирою своєї родички Валентини Олейнікової.

У червні 2022 року суддя Автозаводського райсуду стала власницею Peugeot 107 2007 року випуску. Вартість машини складає 150 тисяч гривень.

Річна зарплата Ганни Олейнікової склала понад 1,4 млн грн. Також суддя отримала за 2022 рік пенсію на понад 60 тисяч гривень та благодійну допомогу від USAID — 6,6 тис. грн. У грошових активах Ганна Олейнікова тримає у готівці 7 тисяч доларів.

Крюківський районний суд

Голова суду Крюківського районного суду Іван Дядечко з нерухомості задекларував житловий будинок та земельну ділянку у Кременчуці, якими володіє його родичка Олена Дядечко.

З 2016 року Іван Дядечко користується Toyota LandCruiser 200VX4.5L 2011 року випуску. Машина належить Сергію Менделенко, її вартість у декларації не вказана. Заробітна плата Івана Дядечка за 2022 рік склала понад 1,6 млн грн. У грошових активах голова суді на банківських рахунках тримає понад 1,2 млн грн, у готівці — 185 тисяч гривень та 28 тисяч доларів.

Суддя Крюківського районного суду Світлана Фадєєва у своїй декларації вказала чоловіка Анатолія, доньку Марію та двох синів — Макара і Гліба, як членів своєї родини.

Світлана Фадєєва володіє 2 квартирами. Останню суддя придбала влітку 2022 року. Її житлова площа склада понад 96 м², вартість — майже 1,5 млн грн. Також родина судді має право на безоплатне користування квартирою Олександра Осьмака.

Чоловік Світлани Фадєєвої Анатолій має 2 автівки — Daewoo Lanos 2004 року випуску та Audi A4 2004 року випуску. Машини були куплені з різницею у рік (у 2018 та 2019 роках). Вартість першої машини склала майже 50 тисяч гривень, другої — 130 тисяч гривень.

Річна зарплата суді Крюківського районного суду склала майже 1,2 млн грн. Своєю чергою Анатолій Фадєєв отримав понад 300 тисяч гривень від заняття підприємницькою діяльністю. За даними Youconrol, основний вид діяльності Анатолія Фадєєва — роздрібна торгівля з лотків і на ринках. Він також отримав виплати, як військовослужбовець — понад 200 тисяч гривень та дохід від відчуження майна — 40 тисяч гривень. Як заощадження Світлана Фадєєва тримає у готівці 12 тисяч доларів.

Суддя Крюківського районного суду Олександр Маханьков у декларації вказав дружину Ірину Маханькову та сина Олега Маханькова.

З нерухомості суддя має квартиру з 2013 року. Житлова площа складає 67 м². З 2018 року Олександр Маханьков володіє Toyota Camry 2018 року випуску.

У 2022 році суддя заробив понад 1,6 млн грн, отримав річну пенсію в розмірі понад 50 тис. грн. Як заощадження Олександр Маханьков задекларував понад півмільйона гривень готівки своєї дружини та 450 тисяч гривень своєї. На банківському рахунку Ірина Маханькова тримає понад 100 тисяч гривень.