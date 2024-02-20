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Кременчук

На зборах Автозаводського суду Кременчука обрали голову суду та заступника

Сьогодні, 20:59 Переглядів: 131

 

Головою суду стала Ліна Обревко, а її заступницею — Олена Предоляк

20 лютого у Автозаводському районному суді Кременчука на зборах суддів обрали голову суду та його заступника. Про це повідомляють у пресслужбі суду.

Головою суду стала Ліна Обревко, яка уже очолювала суд із 2012 року до 2015 року та із 2017 року до 2023 року.

Заступницею голови суду стала Олена Предоляк. Із вересня 2023 року до лютого 2024 року вона була головою Автозаводського суду.

Вибори на посади проводилися шляхом голосування.

Нагадаємо, наприкінці минулого року працівники Автозаводського районного суду Кременчука отримали нагороди від Ради суддів України з нагоди професійного свята.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук суд автозаводський суд збори
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