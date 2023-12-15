Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Працівники районного суду у Кременчуці отримали нагороди

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 140

 

Нагородження приурочене до професійного свята

Представників Автозаводського районного суду міста Кременчука Рада суддів України відзначила нагородами з нагоди професійного свята — Дня працівників суду. Рішення про це оприлюднене на сайті Ради суддів України.

Грамотою Ради суддів України відзначені:

  • Ірина Воблікова, секретар судового засідання Автозаводського районного суду;
  • Ольга Карюк, старший судовий розпорядник Автозаводського районного суду;
  • Інна Михно, секретар Автозаводського районного суду;
  • Євгенія Полтавська, помічник судді Автозаводського районного суду;
  • Вікторія Шрамко, помічник судді Автозаводського районного суду.

Нагадаємо, у листопаді рішенням Ради суддів України було відзначено ще чотирьох працівників Кременчуцького районного суду.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Закон і Бізнес
Теги: Кременчук автозаводський суд нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 14 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 30 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 23 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх