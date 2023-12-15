Працівники районного суду у Кременчуці отримали нагороди
Сьогодні, 15:31
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Нагородження приурочене до професійного свята
Представників Автозаводського районного суду міста Кременчука Рада суддів України відзначила нагородами з нагоди професійного свята — Дня працівників суду. Рішення про це оприлюднене на сайті Ради суддів України.
Грамотою Ради суддів України відзначені:
- Ірина Воблікова, секретар судового засідання Автозаводського районного суду;
- Ольга Карюк, старший судовий розпорядник Автозаводського районного суду;
- Інна Михно, секретар Автозаводського районного суду;
- Євгенія Полтавська, помічник судді Автозаводського районного суду;
- Вікторія Шрамко, помічник судді Автозаводського районного суду.
Нагадаємо, у листопаді рішенням Ради суддів України було відзначено ще чотирьох працівників Кременчуцького районного суду.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Закон і Бізнес
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