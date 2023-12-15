Трьом родинам загиблих захисників України в Кременчуцькій РВА вручили їх посмертні нагороди

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Ордени та медалі полеглих Героїв їх рідним вручили від імені Президента України

Сьогодні, 15 грудня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації вручили нагороди родинам трьох загиблих воїнів.

Нагороди від імені Президента України передали заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко та виконувач обов’язків начальника Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) підполковник Мирослав Волков.

Першим державну нагороду вручили дружині загиблого молодшого сержанта Олександра Васильовича Єфремова. Він був призваний на військову службу 21 квітня 2022 року, а 27 вересня 2022 року загинув, рятуючи життя поранених бійців, поблизу села Брусівка в районі Лиману Донецької області.

Указом Президента України № 473 від 4 серпня 2023 року за вірність військовій присязі, особисту мужність, стійкість та героїзм, проявлені у боях за Україну він був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Нагороду загиблого солдата Василя Васильовича Микитася отримала його мати. Він був призваний на військову службу 29 грудня 2022 року, а 6 травня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу міста Бахмуту Донецької області.

Указом Президента України № 450 від 26 липня 2023 року за вірність військовій присязі, особисту мужність, стійкість та героїзм, проявлені у боях за Україну він був посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Рідний брат загиблого Героя Роман Микитась розповів, що Василь був добрим і чуйним чоловіком, а на військову службу пішов добровільно, бо хотів захищати Україну.

Нагороду загиблого солдата Сергія Анатолійовича Супруна отримала його мати та сестри. Він був призваний на військову службу в Олександрійському районі Кіровоградщини й 2 жовтня 2022 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Опитне Донецької області.

Указом Президента України від 18 липня 2023 року за вірність військовій присязі, особисту мужність, стійкість та героїзм, проявлені у боях за Україну він був посмертно нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

Мати загиблого Героя Надія Супрун подякувала за пам’ять про сина, а його сестра Олена закликала всіх українців згуртуватися та робити все для скорішої Перемоги.

— У нас ще достатньо українців, які, як і мій брат, можуть стати на захист України, — доповнила її друга сестра загиблого пані Тетяна.

Після вручення нагород Артем Даценко та Мирослав Волков висловили співчуття родинам загиблих Героїв та запевнили, що для них буде завжди всебічна підтримка і допомога.