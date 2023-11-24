Працівників Кременчуцького районного суду відзначили з нагоди професійного свята
Сьогодні, 12:02
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Вони нагороджені грамотами Ради суддів України
Представників Кременчуцького районного суду Рада суддів України відзначила нагородами з нагоди професійного свята — Дня працівників суду. Рішення про це оприлюднене на сайті Ради суддів України.
Почесною грамотою Ради суддів України нагороджені:
- Станіслав Зайченко, головний спеціаліст з інформаційних технологій Кременчуцького районного суду;
- Вікторія Коваль, секретар судового засідання Кременчуцького районного суду.
Грамоту Ради суддів України отримали:
- Лідія Ляшенко, діловод Кременчуцького районного суду;
- Валерія Похила, судовий розпорядник Кременчуцького районного суду.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: zib.com.ua
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