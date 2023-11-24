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Кременчук

Працівників Кременчуцького районного суду відзначили з нагоди професійного свята

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 146

 

Вони нагороджені грамотами Ради суддів України

Представників Кременчуцького районного суду Рада суддів України відзначила нагородами з нагоди професійного свята — Дня працівників суду. Рішення про це оприлюднене на сайті Ради суддів України.

Почесною грамотою Ради суддів України нагороджені:

  • Станіслав Зайченко, головний спеціаліст з інформаційних технологій Кременчуцького районного суду;
  • Вікторія Коваль, секретар судового засідання Кременчуцького районного суду.

Грамоту Ради суддів України отримали:

  • Лідія Ляшенко, діловод Кременчуцького районного суду;
  • Валерія Похила, судовий розпорядник Кременчуцького районного суду.
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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: zib.com.ua
Теги: Кременчук судді нагородження
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