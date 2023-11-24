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Освіта, Полтавщина

На Полтавщині директорка комунального підприємства заробила 1,5 мільйона гривень на харчуванні школярів

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 368

 

Вона закуповувала продукти за завищеними цінами

Директорка одного із комунальних підприємств Полтавської міської ради у 2021 році купувала продукти для харчування дітей у міських школах за цінами, які значно перевищують ринкові. Про це стало відомо від пресслужби Головного управління Національної поліції у Полтавській області. 

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун коментує:

— 20 листопада службовій особі комунального підприємства повідомили про підозру у вчиненні службового злочину та вручили клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Представники поліції області порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 354 (Умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує до 6 років позбавлення волі, трирічна заборона працювати на певних посадах та до 17 000 грн штрафу.

Правоохоронці продовжують досудове розслідування та перевіряють інші факти порушень під час організації закупівель для харчування дітей у закладах освіти міста.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ukrinform.ua
Теги: Полтава освіта харчування в школі закупівлі
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