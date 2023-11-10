Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор Крук
Захищаємо права людини чи Україну: про війну, мобілізацію, безкарність ухилянтів та безправність силовиків
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші, Полтавщина

«Стелаж за 202 тисячі гривень»: Полтавська ОВА обіцяє взяти під жорсткий контроль бюджетні закупівлі

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 23

  

Закупівлі за бюджетні кошти обіцяють зробити більш прозорими, зрозумілими та доцільними

Після призначення нового начальника Полтавської обласної військової адміністрації була зупинена низка бюджетних закупівель, а від деяких взагалі відмовилися. Про причини таких рішень на брифінгу 10 листопада розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що контроль закупівель за бюджетні кошти буде проводитися більш жорстко, процес зроблять більш прозорим та зрозумілим. До контролю залучатиме громадськість.

Філіп Пронін розповів, чому відмовилися від деяких тендерів.

— В одному з комунальних підприємств, яке не працює, намагалися зробити котельню. А в їх приміщеннях немає навіть батарей. І ще три роки туди ніхто ходити не буде. Коли запитали — навіщо, знялося само собою, — навів очільник Полтавського ОВА один із прикладів.

Він наголосив на пріоритетах при фінансуванні ремонтів об’єктів некритичної інфраструктури.

— Багато людей підходять з проханнями про ремонти. Але ремонтувати будемо не тому, що хтось захотів, знайшов підходи чи активні депутати, а тому, що це дійсно необхідно. Після системного аналізу ситуації Це стосується і лікарень, і шкіл, і доріг, — пояснив Філіп Пронін.

Він зауважив, що пріоритет буде надаватися об’єктам, які включені у програми розвитку. З 13 таких закладів 4 вже фінансуються, а по 9 іншим — переглядаються кошториси проведення ремонтів.

— Наводжу резонансний приклад. У кошторисі стоїть закупівля металевого стелажа — звичайного, який можна притулити до стіни. У колонці кількості стоїть 1 штука. А вартості — 202 337 грн! Я думаю, що це технічна помилка — можливо мало бути 100, а не 1. Тож будемо переглядати кошториси, — заявив Філіп Пронін.

Відповідаючи на питання журналістів, чи планується такий контроль опустити на рівень територіальних громад, він заявив, що на все потрібен час.

— Ми на рівні області поки будемо показувати приклад, який проєктуватиме на громади. Контролювати усі закупівлі поки не вистачає часу та фахівців, яким можна довіряти. Професіонали є, але потрібен час, щоб спуститися до міст і селищ, — пояснив очільник Полтавської ОВА.

Читайте також:

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА бюджет закупівлі контроль
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 44 від 2 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 19 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 12 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх