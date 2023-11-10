«Стелаж за 202 тисячі гривень»: Полтавська ОВА обіцяє взяти під жорсткий контроль бюджетні закупівлі

Сьогодні, 16:27 Переглядів: 23

Після призначення нового начальника Полтавської обласної військової адміністрації була зупинена низка бюджетних закупівель, а від деяких взагалі відмовилися. Про причини таких рішень на брифінгу 10 листопада розповів очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Відповідаючи на питання журналістів, він заявив, що контроль закупівель за бюджетні кошти буде проводитися більш жорстко, процес зроблять більш прозорим та зрозумілим. До контролю залучатиме громадськість.

Філіп Пронін розповів, чому відмовилися від деяких тендерів.

— В одному з комунальних підприємств, яке не працює, намагалися зробити котельню. А в їх приміщеннях немає навіть батарей. І ще три роки туди ніхто ходити не буде. Коли запитали — навіщо, знялося само собою, — навів очільник Полтавського ОВА один із прикладів.

Він наголосив на пріоритетах при фінансуванні ремонтів об’єктів некритичної інфраструктури.

— Багато людей підходять з проханнями про ремонти. Але ремонтувати будемо не тому, що хтось захотів, знайшов підходи чи активні депутати, а тому, що це дійсно необхідно. Після системного аналізу ситуації Це стосується і лікарень, і шкіл, і доріг, — пояснив Філіп Пронін.

Він зауважив, що пріоритет буде надаватися об’єктам, які включені у програми розвитку. З 13 таких закладів 4 вже фінансуються, а по 9 іншим — переглядаються кошториси проведення ремонтів.

— Наводжу резонансний приклад. У кошторисі стоїть закупівля металевого стелажа — звичайного, який можна притулити до стіни. У колонці кількості стоїть 1 штука. А вартості — 202 337 грн! Я думаю, що це технічна помилка — можливо мало бути 100, а не 1. Тож будемо переглядати кошториси, — заявив Філіп Пронін.

Відповідаючи на питання журналістів, чи планується такий контроль опустити на рівень територіальних громад, він заявив, що на все потрібен час.

— Ми на рівні області поки будемо показувати приклад, який проєктуватиме на громади. Контролювати усі закупівлі поки не вистачає часу та фахівців, яким можна довіряти. Професіонали є, але потрібен час, щоб спуститися до міст і селищ, — пояснив очільник Полтавської ОВА.

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