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Надзвичайні новини

Затримали кременчужанина, який обкрадав гаражі місцевих — поліція

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 9

 

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

Поліція затримала 33-річного мешканця Кременчука, який обкрадав гаражі та приміщення місцевих жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Поліціянти знайшли у чоловіка викрадену побутову техніку, інструменти та інші речі людей.

 

Наразі правопорушника затримали. Йому повідомили про підозру в скоєнні крадіжки та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За даними фактами поліція розслідує кримінальне провадження, відкрите за ч.4 ст.185 (Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Дарія Згура
Теги: крадій крадіжка гараж приміщення підозра
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