Фірма депутата Терещенка «виписала» собі чергові 1,3 млн гривень підряду на ремонт у 2-й школі

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Фірма «Естеттехнолог» після проведення реконструкції приміщень під укриття візьметься за капремонт інженерних мереж, теж в укритті. Тим часом школа і досі на дистанційці, хоча роботи з облаштування укриття розпочали ще на початку літа, а батькам обіцяли офлайн

4 жовтня Кременчуцька гімназія № 2 уклала договір із ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» договір на роботи з капітального ремонту інженерних мереж для найпростішого укриття у цій же школі. Ціна договору склала 1,31 млн гривень. Про це свідчить оголошення, розміщене в системі Prozorro.

Згідно з договором, «Естеттехнолог» повинне виконати вказані роботи до кінця листопада. Перелік робіт у договорі не вказаний.

Довгі ремонти

Нагадаємо, у червні на розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення та Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду Кременчука виділили 1,6 млн гривень. При цьому роботи з облаштування укриття вже йшли повним ходом - без проєкту та без договору з підрядником. На місці тоді побував і «ТелеграфЪ» - разом із депутатською комісією з питань освіти. Тоді до школи прийшли схвильовані батьки — кажуть, після втручання депутатів роботи можуть зупинити. Мовляв, добре, що роблять роботу - бодай і без документів.

Договір на реконструкцію приміщень під укриття у 2-й школі таки уклали - але місяць по тому, у липні 2023 року. Підряд вартістю 1,21 млн гривень «несподівано» отримала ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Роботи згідно з договором мають бути завершені у жовтні.

Тепер, як бачимо, це ж ТОВ ремонтуватиме інженерні мережі в укритті - щоправда, невідомо - чи у вже відремонтованому, чи в якомусь іншому.

Проте фактом залишається те, що попри «завчасно» розпочатий ремонт станом на 29 вересня 2 гімназія є однією з 9 шкіл, які й досі працюють виключно у дистанційному форматі.

До речі, на тій червневій зустрічі представники департаменту освіти Кременчука говорили батькам, що школа має запрацювати в режимі офлайн з 1 вересня.

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Щодо підрядника — ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», за даними аналітичної системи Youcontrol, зареєстровано у жовтні 2018 року у Києві. Основний вид діяльності — будівництво житлових і нежитлових будівель. Статутний фонд — 500 гривень. Засновник та керівник підприємства — Денис Юрійович Терещенко.

Ми неодноразово писали про те, що пан Терещенко активно освоює бюджетні гроші у мікрорайоні Ревівка і у гімназії № 2 зокрема.

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Денис Терещенко — депутат Кременчуцької міської ради (фракція «Батьківщина»), округ № 7, мікрорайон Ревівка. Саме на Ревівці знаходиться гімназія № 2.

Нагадаємо, що крім освоєння коштів на туалеті у 2-й школі фірма Дениса Терещенка, який вважає себе «барином народу», фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

За даними Youcontrol, «Естеттехнолог» за час існування уклала договорів на понад 16 млн гривень. У 2023 році укладено 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією № 2.

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Так, серед іншого ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» стала підрядником із встановлення сонячної електростанції у школі № 2 — отримало 2 підряди на 1,02 млн гривень за «громадським бюджетом». Цю справу і досі розслідує поліція Кременчука.

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