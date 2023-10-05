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Надзвичайні новини, Полтавщина

Державна реєстраторка однієї з міських рад Лубенщини завдала громаді шкоди на понад 10 млн

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 0

Зловживала повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно державного реєстратора відділу державної реєстрації виконавчого комітету однієї з міських рад Лубенського району. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Жінці інкримінують зловживання повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

За даними слідства, у січні 2022 року жінка здійснила незаконну державну реєстрацію переходу права приватної власності на 101 земельну ділянку загальною площею понад 1 тис. 100 га та права постійного користування на 3 земельних ділянки загальною площею майже 67 га.

Ці ділянки вибули з комунальної власності Козельщинської територіальної громади у власність місцевого приватного підприємства.

Внаслідок таких дій жінка завдала територіальній громаді шкоди на понад 10 млн грн, з метою відшкодування якої прокуратура пред'явила до підприємства та реєстратора позовну заяву.

Наразі вирішується питання про повернення земельних ділянок у власність територіальної громади.

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Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини Лубенський район
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