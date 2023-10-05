На Полтавщині функціонуватимуть 482 пункти незламності

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На Полтавщині функціонуватимуть 482 пункти незламності. Про це розповіли на брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін та начальник ГУ ДСНС у Полтавській області Володимир Салогуб.

На сьогодні 75 пунктів незламності мають Starlink, а 360 – мають ПОН (пасивна оптична мережа). Всі інші мають покращити свою інтернет-мережу.

Також Володимир Салогуб розповів, що 36 пунктів незламності знаходяться безпосередньо у будівлях підрозділів пожежних частин. 9 з них виконують роль мобільних пунктів незламності на базі наметів, а 5 — мобільні пункти незламності на базі мобільної техніки, яка готова у будь-яку мить відправитися у ту чи іншу частину області.