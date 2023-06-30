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Кременчук, Освіта

На реконструкцію підвалу у Кременчуцькій 2-й гімназії виділили 1,6 млн гривень

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 52

 

У департаменті освіти кажуть — скоріш за все, заклад запрацює з 1 вересня в очному режимі

На розробку проєктної документації й реконструкцію підвального приміщення та Кременчуцької гімназії № 2 зі стабілізаційного фонду виділили 1,6 млн гривень. Відповідне рішення затвердив виконком Кременчуцької міської ради 28 червня. Його мають затвердити депутати міської ради на сьогоднішньому пленарному засіданні.

Сьогодні «Кременчуцький ТелеграфЪ» побував у 2-й школі — тут працювала комісія департаменту освіти за участі депутатів. Її очолив заступник директора департаменту освіти Валерій Лобода. Директора школи на місці не було — на лікарняному. 

Нагадаємо, стало відомо, що тут розпочали ремонт в укритті без укладеного договору з підрядником та без розробленого проєкту. Роботу комісії ініціював депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко (фракція «Європейська Солідарність»). Щоправда, 29 червня о 15.28, після поширення депутатом інформації у ЗМІ та соцмережах, в системі з’явився договір із ФОП Павло Герасімов на виконання поточного ремонту приміщень підвалу Кременчуцької гімназії № 2.

У Кременчуцькій гімназії № 2 ремонтують укриття без проєкту та без договору з підрядником

До школи прийшли схвильовані батьки — кажуть, після втручання депутатів роботи можуть зупинити. Мовляв, добре, що роблять роботу, бодай і без документів. 

Під час роботи комісії стало відомо, що кошти на розроблення проєкту реконструкції та ремонтні роботи вже виділили. При цьому у листі за підписом міського голови Віталія Малецького голові піклувальної ради Аллі Жмеренецькій від 27 лютого 2023 року повідомили, що проєкт рішення щодо виділення коштів для облаштування укриття вже підготовлений.

Робота комісії більше нагадувала балаган, втім, батькам, депутатам та журналістам показали, як облаштовують укриття (їх у школі — два). Валерій Лобода заявив, що робитимуть усе можливе, аби завершити ремонтні роботи вчасно та розпочати навчальний процес офлайн. . 

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: гімназія № 2 школи укриття
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