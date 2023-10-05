Конфлікт у камуфляжі: подробиці з Миргородщини

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29 вересня, близько 22.00 за Миргородом, у полі поблизу села Вовнянка у юнака стався конфлікт зі стріляниною між людьми у камуфляжі. Видання «Суспільне» дізналося деталі інциденту.

Як виявилося, 17-річні Валерія та Денис ― діти полеглого воїна Олександра Федоченка, якому того ж дня присвоїли звання «Герой України», поїхали вигулювати 4-річного пса Арчі. Також з ними були двоюрідна сестра та хлопець Валерії 21-річний Антон Цись. Саме він і розповів деталі події.

Юнак зазначив, що вони випустили собаку побігати, а самі сіли в малину та поїхали за ним. Проте Арчі побачив іншого пса та почав з ним гратися, без жодної агресії. За словами Антона, цьому є підтвердження на відео з реєстратора.

– Ми під’їхали та побачили трьох чоловіків у військовій формі, з автоматами. Відразу зупинилися, повиходили й почали їм казати: «Вибачте, що ми тут опинилися, ми завжди тут вигулюємо пса і не знали, що ви тут перебуваєте. Будь ласка, дайте нам спіймати нашого пса і поїхати назад». Ми дуже багато перепрошували й просили не наставляти на нас автомати. Кричали вони лайкою, агресивно, видно було, що вони були п’яні, – розповів Антон Цись.

Далі за словами Антона, чоловіки не дозволяли забрати пса та змушували їхати з поля.

А як розповіла Валерія Федорченко, коли вони сіли в машину, один із чоловіків почав стріляти в собаку.

– Коли наш собака заскочив у машину, ми побачили, що він у крові, вся машина у крові, – зазначила Валерія.

Антон перший побачив рани на собаці.

– Дивлюся, а у нього видно сухожилля, кістки, м’язи. У собаки були підстрелені дві задніх лапи. Два поранення, одне наскрізне, роздроблені три пальці на лапі. Стрілець також підійшов подивитися, казав: «Я не міг, такого не могло статися, я просто стріляв у його сторону». Ми сіли до машини, вони нам це наказували. Інший чоловік підійшов до Дениса, він почав на нього направляти автомат, казати, щоб Денис дав телефон, свої документи. Цей п’яний військовий перезарядив, автомат підставив до голови Дениса, погрожував. Ми хотіли поїхати, врятувати собаку, – розповів Антон.

Коли чоловіки відійшли, за словами Антона, вдалося завести машину і поїхати з місця. Проте вони знову почули звуки пострілів.

– Цей, що був найбільш п’яним, як нам здалося, випустив у небо чергу, стріляв у нашу сторону. Ми гільзи знайшли з поліцією, 18 патронів, — розповів «Суспільному» Антон Цись.

Уночі було складно знайти ветеринара для пораненої тварини, тож компанія поїхала до тітки Дениса і Валерії, яка має освіту ветеринара.

– Вона допомогла нам перев’язати рани. Потім з десятої спроби ми додзвонилися до ветеринара. Ніяких органів не зачепило, але собака тепер буде інвалідом на все життя. Кістки роздроблені, під питанням ампутація пальця на задній лапі, – розповів Антон.

Нині собака перебуває вдома, за ним необхідний догляд та лікування.

Також «Суспільне» поспілкувалося з мамою Валерії та Дениса Оленою Федорченко. Вона розповіла, що у цей день вона була у відрядженні, повернулася згодом. У її доньки не беруть свідчення, а кримінальне провадження розпочали після того, як ситуації надали розголос.

– Якийсь дільничний запропонував зустрітися. Я сказала, що приїду у відділок, але він чомусь місце призначив біля ринку. Ми зустрілися на дорозі, він почав розмовляти зі мною на підвищених тонах, зі звинуваченнями: «Там що, є вигул для собак?». Я кажу, що там і заборони немає. Він казав, що собака нападала. Сказала, що є записи й на них видно, що собака була неагресивна, для пострілів не було жодних причин. Я пропонувала подивитися відео в автівці, але він не захотів. Кажу: «Як буде дублікат, як перенесемо на флешку, я дам вам подивитися відео», ― Олена Федорченко.

Сьогодні, 5 жовтня Олена Федорченко найняла адвоката, аби відстояти свою позицію та покарати винних.

– Ніхто не подзвонив, не вибачився. Вони були п’яні, але ж протверезіли. Ніхто не питав, чи потрібна допомога. Навпаки, вони звинувачують нас, ― розповіла Олена Федорченко.

Нагадаємо, що до поліції звернулася тітка Валерії та Дениса, яка допомагала рятувати собаку.

Працівники поліції на місці встановили всіх осіб, які були присутні в ході конфлікту та здійснили їх опитування.

За результатами проведеної перевірки сектором дізнання підрозділу, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Полтавської області, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.