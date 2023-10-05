Конфлікт у камуфляжі: подробиці з Миргородщини

29 вересня, близько 22.00 за Миргородом, у полі поблизу села Вовнянка у юнака стався конфлікт зі стріляниною між людьми у камуфляжі. Видання «Суспільне» дізналося деталі інциденту.
Як виявилося, 17-річні Валерія та Денис ― діти полеглого воїна Олександра Федоченка, якому того ж дня присвоїли звання «Герой України», поїхали вигулювати 4-річного пса Арчі. Також з ними були двоюрідна сестра та хлопець Валерії 21-річний Антон Цись. Саме він і розповів деталі події.
Юнак зазначив, що вони випустили собаку побігати, а самі сіли в малину та поїхали за ним. Проте Арчі побачив іншого пса та почав з ним гратися, без жодної агресії. За словами Антона, цьому є підтвердження на відео з реєстратора.
Далі за словами Антона, чоловіки не дозволяли забрати пса та змушували їхати з поля.
А як розповіла Валерія Федорченко, коли вони сіли в машину, один із чоловіків почав стріляти в собаку.
Антон перший побачив рани на собаці.
Коли чоловіки відійшли, за словами Антона, вдалося завести машину і поїхати з місця. Проте вони знову почули звуки пострілів.
Уночі було складно знайти ветеринара для пораненої тварини, тож компанія поїхала до тітки Дениса і Валерії, яка має освіту ветеринара.
Нині собака перебуває вдома, за ним необхідний догляд та лікування.
Також «Суспільне» поспілкувалося з мамою Валерії та Дениса Оленою Федорченко. Вона розповіла, що у цей день вона була у відрядженні, повернулася згодом. У її доньки не беруть свідчення, а кримінальне провадження розпочали після того, як ситуації надали розголос.
Сьогодні, 5 жовтня Олена Федорченко найняла адвоката, аби відстояти свою позицію та покарати винних.
Нагадаємо, що до поліції звернулася тітка Валерії та Дениса, яка допомагала рятувати собаку.
Працівники поліції на місці встановили всіх осіб, які були присутні в ході конфлікту та здійснили їх опитування.
За результатами проведеної перевірки сектором дізнання підрозділу, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Полтавської області, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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