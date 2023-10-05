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Тимошенко зі стендапом «На межі» провів розгон у бомбосховищі Кременчука

Сьогодні, 18:04 Переглядів: 265

 

Благодійний стендап переривався повітряною тривогою

Стендап-комік Антон Тимошенко у Кременчуці виступив з програмою «На межі». Стендап відбувся з другої спроби, адже на початку вересня концерт перенесли через заборону масових заходів. «На розігріві» висткупивстендап-комік Сергій Степанисько.

 

Антон Тимошенко резидент київського клубу «Підпільний стендап» двічі перемагав у «Розсміши коміка», писав жарти для «Телебачення Торонто» і вів в Instagram щоденник локдауну, а тепер одним із перших в українському стендапі почав записувати англомовні відео й дав коментар Девіду Леттерману на Netflix.

У Міському палаці культури Антон Тимошенко жартуватував про обстріли, ядерну війну, почуття провини, евакуацію, смерть, секс, психотерапію, «Дію», робив пародію на шахед і деякі рефлексії про сенс життя.

 

Під час концерту пролунала повітряна тривога й Антон Тимошенко з глядачами спустилися до укриття. Після годинного спілкування  разом зі стендап-коміками глядачі вирішили записати кілька сторіз та продовжити концерт.

 

До речі, виступ був благодійний, 20% від прибутку перерахують на Збройні Сили України. Також розіграли на аукціоні військові трофеї, а всі виручені кошти підуть для військовослужбовців окремої штурмової бригади.

 

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: стендап Антон Тимошенко палац культури укриття повітряна тривога
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