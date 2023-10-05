Микола Корецький
Парафіяни релігійної організації Свято-Успенської релігійної громади УПЦ в селі Піщаному провели збори
Віктор Крук
Життя водія з Дніпра та свободу фітнес-блогеру з Полтави можна було зберегти – дві пропозиції
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Володимир Дмитренко
Чому більшість жителів Кременчуччини досі не знають, що курити на зупинках не можна
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

24-річного мешканця Кременчуччини підозрюють у підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 356

Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років

24-річного мешканця Кременчуцького району підозрюють у підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

  

Під час обшуку в чоловіка вилучили цинки та пачки з набоями, гранати із запалами, вибуховий пристрій та споряджені набоями магазини до автоматичної зброї.

Чоловіка затримали на гарячому, після збуту гранати Ф-1 та набоїв, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також вдома у підозрюваного знайшли 1,5 тисячі набоїв різного калібру, близько 10 корпусів гранат та запалів до них, три споряджені набоями магазини до автомата Калашникова. Вилучені речові докази направили на судову експертизу.

 

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України, тривають  оперативно-слідчі заходи для встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.

0
Автор: Дарія Згура
Теги: підозра торгівля зброя Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 36 від 7 вересня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 35 від 31 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 34 від 24 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 33 від 17 серпня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх