24-річного мешканця Кременчуччини підозрюють у підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами

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Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років

24-річного мешканця Кременчуцького району підозрюють у підпільній торгівлі зброєю та боєприпасами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Під час обшуку в чоловіка вилучили цинки та пачки з набоями, гранати із запалами, вибуховий пристрій та споряджені набоями магазини до автоматичної зброї.

Чоловіка затримали на гарячому, після збуту гранати Ф-1 та набоїв, у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також вдома у підозрюваного знайшли 1,5 тисячі набоїв різного калібру, близько 10 корпусів гранат та запалів до них, три споряджені набоями магазини до автомата Калашникова. Вилучені речові докази направили на судову експертизу.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) КК України, тривають оперативно-слідчі заходи для встановлення інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

Чоловікові загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років.