На Полтавщині у чоловіка стався конфлікт із пострілами між людьми у камуфляжі

29 вересня неподалік села Вовнянка Миргородського району у чоловіка виник конфлікт з людьми, які були одягнені у камуфляжну форму та супроводжувався пострілами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Про ситуацію до поліції повідомила тітка чоловіка.
Працівниками поліції на місці встановили всіх осіб, які були присутні в ході конфлікту та здійснили їх опитування.
За результатами проведеної перевірки сектором дізнання підрозділу, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Полтавської області, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії.
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