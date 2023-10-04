На Полтавщині у чоловіка стався конфлікт із пострілами між людьми у камуфляжі

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29 вересня неподалік села Вовнянка Миргородського району у чоловіка виник конфлікт з людьми, які були одягнені у камуфляжну форму та супроводжувався пострілами. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Про ситуацію до поліції повідомила тітка чоловіка.

Працівниками поліції на місці встановили всіх осіб, які були присутні в ході конфлікту та здійснили їх опитування.

За результатами проведеної перевірки сектором дізнання підрозділу, під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону Полтавської області, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії.