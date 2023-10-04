Кременчужан запрошують на «Вагітну школу»

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 407

У Кременчуцькому перинатальному центрі запланували першу зустріч в рамках «Вагітної школи» - запрошують пари, які планують вагітність, на зустріч з лікарем акушером-гінекологом.

Як повідомили в пресслужбі мерії міста, спеціалісти проводять таку зустріч вперше, на заході всі охочі зможуть обговорити з акушером-гінекологом Марією Пащенко всі делікатні питання.

Для запису телефонуйте за номером: 097 308 85 11.

Зустріч відбудеться 5 жовтня о 14:00.

Нагадаємо, перинатальний центр останнім часом постійно проводить екскурсії пологовим будинком для майбутніх породіль.