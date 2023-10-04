На Решетилівщині оголосили карантин через сказ теляти

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 179

У Решетилівській громаді та ближніх селах оголосили карантин через сказ. Як повідомили в обласному управління Держпродспоживслужби, 3 жовтня загинуло 7-місячне теля, що підтвердили аналізи.

Через це карантинні обмеження встановили на території села Лиман-1, Решетилівської громади, до загрозливої зони віднесли території сіл Бузинівщина, Ганжі, Миколаївка, Мирне, Нагірне, Потічок, Сені та Тури.

Зазначається, що у неблагополучному пункті розпочали оздоровчі заходи. Держветслужба проводить безкоштовні щеплення проти сказу всіх сприятливих тварин та закликають місцевих провести вакцинацію.

Нагадаємо, у липні в селі Салівка Горішньоплавнівської громади підтвердили сказ у кота. Також у с. Трояни Білицької селищної територіальної громади Полтавського району від сказу загинув собака.