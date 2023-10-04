У Кременчуці дістали котика з вентиляції, який не міг вибратися самостійно

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Надзвичайники за допомогою аварійно рятувального обладнання (перфоратор), зробили отвір у стіні для вільного доступу до кота та дістали його

Вчора, 3 жовтня, о 14.49, у Кременчуці, на вулиці Тараса Бульби кіт застряг у вентиляційній шахті у підвалі житлового будинку та не міг вибратися самостійно. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління ДСНС.

Надзвичайники за допомогою перфоратора зробили отвір у стіні для вільного доступу до кота та дістали його.

На місці працювала 14 державна пожежно-рятувальна частина.