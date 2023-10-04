Президент нагородив випускника Кременчуцького ліцею орденом Богдана Хмельницького

Чергова нагорода нашого захисника
Президент Володимир Зеленський нагородив випускника Кременчуцького ліцею Романа Багаєва орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це повідомив колишній керівник ліцею Володимир Поляков.
Зазначимо, що Роман - учасник АТО з позивним «Тюльпан». За участь у бойових діяхв 2019 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Командир кращого танкового взводу, який захищав честь України в танковому біатлоні у Німеччині.
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