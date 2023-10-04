Президент нагородив випускника Кременчуцького ліцею орденом Богдана Хмельницького

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 298

Президент Володимир Зеленський нагородив випускника Кременчуцького ліцею Романа Багаєва орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це повідомив колишній керівник ліцею Володимир Поляков.

« Вітаємо випускника Кременчуцького військового ліцею 2007 року Романа Багаєва з черговою високою нагородою - орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Ми пишаємося вами, хлопці. Ви еліта нашої армії. Ви запорука нашої Перемоги! Слава Героям України! », - написав Поляков у Фейсбук.

Зазначимо, що Роман - учасник АТО з позивним «Тюльпан». За участь у бойових діяхв 2019 році був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Командир кращого танкового взводу, який захищав честь України в танковому біатлоні у Німеччині.



