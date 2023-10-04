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Президент нагородив випускника Кременчуцького ліцею орденом Богдана Хмельницького

Сьогодні, 10:20 Переглядів: 298

 Чергова нагорода нашого захисника

Президент Володимир Зеленський нагородив випускника Кременчуцького ліцею Романа Багаєва орденом Богдана Хмельницького другого ступеня. Про це повідомив колишній керівник ліцею Володимир Поляков.

 

«Вітаємо випускника Кременчуцького військового ліцею 2007 року Романа Багаєва з черговою високою нагородою - орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня. Ми пишаємося вами, хлопці. Ви еліта нашої армії. Ви запорука нашої Перемоги! Слава Героям України!», - написав Поляков у Фейсбук.

 

Зазначимо, що Роман - учасник АТО з позивним «Тюльпан». За участь у бойових діяхв 2019 році  був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Командир кращого танкового взводу, який захищав честь України в танковому біатлоні у Німеччині.


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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: ФБ Володимира Полякова
Теги: нагорода орден Роман Багаєв
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