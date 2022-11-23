Сонячна електростанція та депутат Терещенко: поліція розслідує кримінальну справу

Сьогодні, 08:35 Переглядів: 819 Коментарів: 1

Йдеться про будівництво сонячної електростанції у школі №2, яке без тендера доручили фірмі депутата Дениса Терещенка. Тим часом вже третій рік поспіль школа платить цій фірмі за туалет

Поліція продовжує розслідувати кримінальну справу щодо будівництва сонячної електростанції у школі №2. Це один із проєктів «Громадського бюджету», який активно просував на Ревівці депутат міської ради Денис Терещенко. У справі фігурує ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», керівником та бенефіціарним власником якої є все той же Денис Терещенко. Справа порушена за ознаками ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем). Як стало відомо з матеріалів ухвали Автозаводського районного суду від 11.05.22 року, у справі призначили будівельно-технічну експертизу в інституті Бокаріуса. І слідство попросило надати дозвіл на проведення огляду території школи, де відбувалося будівництво. Суд задовольнив це клопотання. Відповідно до ст. 237 КПК, при огляді слідчий, прокурор або, за їхнім дорученням, залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани й схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати й вилучати речі й документи, які мають значення для кримінального провадження.

Самі ж події, які лягли в основу корупційної справи, відбувалися у 2020 році. Тоді «ТелеграфЪ» провів журналістське розслідування з приводу закупівель, які замовники провели «в обхід» тендеру. Ми з’ясували, що керівництво школи №2 без процедури відкритих торгів уклало дві угоди з ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог»:

на роботи з будівництва сонячної електростанції на суму 1 027 619,6 грн;

на роботи з будівництва мереж зовнішнього освітлення території ЗОШ з підключенням до сонячної мереживної електростанції на суму 387 009 грн.

Обидві закупівлі – неконкурентні допорогові (тобто тендер школа не проводила). Примітно, що замовник уклав їх за два дні до набуття чинності змін у Законі України «Про публічні закупівлі». Після змін закон зобов’язав проводити спрощені закупівлі на роботи, якщо сума перевищує 50 тис. грн і не досягає 1,5 млн грн. Спрощені закупівлі – конкурентні, вони передбачають торги (якщо прийде більше одного учасника). Але (на відміну від процедури відкритих торгів) договір можна укласти, навіть якщо учасник один.

Але до змін у закон при закупівлі робіт, ціна яких не перевищує 1,5 млн грн, можна було укладати пряму угоду — взагалі без тендеру (процедура звіту). Цим правом і поспішив скористатися замовник, уклавши угоди з потрібним йому підрядником.

Після виходу матеріалу ГО «Європейський клуб» спільно з юристам проєкту «Свої Люди» (Bihus.Info) домоглися відкриття кримінального провадження, бо вбачали конфлікт інтересів у діях депутата, адже він мав вплив на розподіл бюджетних грошей, які потім освоювала його фірма. Саме про цю справу наразі йдеться в ухвалі. Слідство триває. Ось скрин ухвали (публікується частково).

Примітка: ухвалу Автозаводського районного суду від 11.05.22 року ми знайшли через аналітичну систему YouControl, яка агрегує дані з відкритих державних реєстрів. У Єдиному державному реєстрі судових рішень наразі ухвала недоступна. Під час війни він працює в тестовому режимі, і доступ до деяких рішень обмежено. Але сліди того, що у справі є рух, знаходимо на порталі «Судова влада».

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Втім, ухвали, що стосуються слідчих дій, вилучали з реєстру і раніше – вже постфактум, коли були у ньому оприлюднені. У 2019 році агенція «Слідство. Інфо» спільно з YouControl писали про понад 200 таких рішень. Натомість YouControl не видаляє «зниклі» рішення зі своєї системи. «Якщо ми вже взяли інформацію з реєстру, то можемо публікувати. Це публічна інформація у формі відкритих даних, вільне використання і розповсюдження якої гарантується Конституцією і законами України», — позиція юристів YouControl.

Золотий туалет та інші підряди

Що з іншими підрядами фірми «Естеттехнолог»? Чи все так же люблять її кременчуцькі замовники?

У 2022 році, до початку повномасштабної війни, керівництво школи №2 таки встигло укласти одну угоду з БК «Естеттехнолог» на суму 89 929 гривень.

За інформацією із системи Prozorrо, гроші призначені на «Виконання робіт з коригування проєктної документації по об’єкту: «Реконструкція туалету першого поверху…». Але скільки ж тоді коштує сам шкільний туалет, якщо лише проєкт на нього – це майже 90 тисяч гривень?

До того ж ми вважали, що вбиральня на першому поверсі школи – тема закрита, адже її реконструкцію школа замовляла цій же фірмі ще у 2020 році. Але, як виявилося, шкільний туалет це – бездонна яма. Бо фінансують його вже третій рік поспіль (усе на неконкурентних закупівлях). Ось уся ця туалетна історія.

Спочатку у 2020 році замовили проєкт за 81,8 тис. грн .

У цьому ж році розпочали реконструкцію, у процесі якого ціна договору на роботи (відповідно до додаткових угод) зросла у два з половиною рази — із 487 тис. грн до 1 млн 285 тис. грн. Ця сума фігурує у звіті про виконання договору.

У 2021 році в закупівлях школи №2 знову виник той самий туалет на першому поверсі: до договору підряду (№34 від 1.04.20 року) уклали додаткові угоди , і в підсумку туалет подорожчав уже до 1 млн 422 тис. грн.

Остання «крапля» — це майже 90 тисяч на те, щоб відкоригувати документацію на вбиральню, яка в підсумку разом з проєктуванням обійдеться у 1 млн 594 тис. грн. А може, це ще не межа?

Наприкінці 2021 року ми писали про «тендер для спринтерів» — коли замовник (школа №2) забажав виконання ремонту у день подання тендерних пропозицій. А потім змінив умови договору – він став довшим на цілий рік порівняно з тендерною документацією спрощеної закупівлі. Оплата фірмі депутата уже пройшла (є звіт про виконання договору).

Млява реакція державних органів на порушення, на жаль, сприяє схемам. А ми продовжуємо про них нагадувати. Незабаром Україні потрібно буде відновлення того, що зруйновано ворогами. І в цьому відновленні не повинно бути схем.