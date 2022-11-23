Три години шукали дідуся, який пішки пішов з Миргородщини у Хорол Лубенського району

На Полтавщині поліцейські три години шукали зниклого 75-річного чоловіка.
За інформацією Миргородського райвідділу поліції, про зникнення літнього мешканця Миргородщини 22 листопада о 15.00 повідомив його онук.
До розшукових заходів долучилися поліцейський офіцер Ромоданівської тергромади, слідчі, оперативні працівники, спеціалісти-криміналісти Миргородського райвідділу поліції та поліцейські-кінологи Кінологічного центру обласного Главку.
Родич зниклого повідомив, що востаннє дідуся бачили 21 листопада близько 5.00 на залізничній зупинці «191 км», за 12 кілометрів до станції «Ромодан». Від моменту звернення і до встановлення місця перебування пенсіонера пошукові групи працювали понад три години. Чоловіка побачили на дорозі, в селі Ромоданівської тергромади. Поліцейським він пояснив, що пішки відвідав місто Хорол у Лубенському районі та повертався додому.
На щастя, з чоловіком все гаразд. Нині він у колі рідних.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер