Три години шукали дідуся, який пішки пішов з Миргородщини у Хорол Лубенського району

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 350

На Полтавщині поліцейські три години шукали зниклого 75-річного чоловіка.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, про зникнення літнього мешканця Миргородщини 22 листопада о 15.00 повідомив його онук.

До розшукових заходів долучилися поліцейський офіцер Ромоданівської тергромади, слідчі, оперативні працівники, спеціалісти-криміналісти Миргородського райвідділу поліції та поліцейські-кінологи Кінологічного центру обласного Главку.

Родич зниклого повідомив, що востаннє дідуся бачили 21 листопада близько 5.00 на залізничній зупинці «191 км», за 12 кілометрів до станції «Ромодан». Від моменту звернення і до встановлення місця перебування пенсіонера пошукові групи працювали понад три години. Чоловіка побачили на дорозі, в селі Ромоданівської тергромади. Поліцейським він пояснив, що пішки відвідав місто Хорол у Лубенському районі та повертався додому.

На щастя, з чоловіком все гаразд. Нині він у колі рідних.