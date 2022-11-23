«Яка була пушка у виконанні «Кременчука» - це був шедевр! НХЛ курить в стороні»: емоції вболівальників

Кременчуцька хокейна команда протягом трьох днів зіграла в Континентальному кубку. Важка виснажлива дорога, яка зайняла близько 4 днів (два туди й два дні до України). Бойова гра та неймовірні емоції. Вболівальники з України та із-за кордону палко підтримували ХК «Кременчук».
Олександр Король уродженець Полтави, проте останні кілька років проживає у Словаччині. Чоловік зізнається, що за «Кременчук», як кажуть з дитинства. Спорт любить, особливо хокей. Завдяки татові, який з малих років приводив на різні ковзанки та у 6 років купив перші ковзани.
- Дивився за ХК «Кременчук» лише по телевізору, іншої змоги не випадало. Це перша гра, яку спостерігав на трибунах.
Так потрапити на гру було не складно, я проживаю з 2018 року в Словаччині, від початку повномасштабної війни перевіз всю родину до Словаччини. Ми вагались між містами та вибрали Нітру (хокей був не останнім фактором).
Завдяки великій спілці українців у Словаччині, а особливо в Нітрі (студентів дуже багато) ми тут почуваємося не як в гостях. Один із наших друзів Андрій, дуже завдячую йому у всьому! Він сповістив мене що буде гра незабаром з ХК «Кременчук» ми з дружиною купили квитки як лише почули цю супер звістку! Враження від гри просто шалені!!!
Спочатку ми пішли на трибуни та подивились на свої місця, виявилось я трохи не той ряд вибрав, прям біля борту, але біля наших хокеїстів)) Початок гри всі на ногах і ми майже нічого не бачимо та перші 10 хвилин ми дивились більше на монітор.
У першому періоді. Напевно завдяки цьому нас побачив Тарас Захарченко (директор ХК «Кременчук»), який знаходився на трибунах з українськими вболівальниками та люб'язно запропонував нам приєднатися до українських вболівальників, за що моя сім'я дуже вдячна.
Всю гру ми дивились як на одному диханні, дуже запам'ятався гол у ворота Нітри. Номер 3, як виявилося на жаль це був останній гол від кременчужан, ле яка була пушка — це був шедевр, НХЛ курить в стороні.
На трибунах підтримували команду. Лозунг з трибуни був один: «Україна вперед!»
Коли вийшов з трибуни, то тільки на другий день повернувся слух до мене, голосу немає досі.
Трибуни підтримували земляків як вдома.
З гравцями я не зміг поспілкуватися, але з менеджментом трохи вдалося, адже ми з дружиною сиділи в їх оточенні)) дуже приємна атмосфера була! Дякую хлопцям за гру!!!
Успіхів ХК «Кременчук» та перемог як спортивних, так і по життю. Та швидшої перемоги Україні над рашистам, щоб ми повернулися до дому та на власні очі зуміли побачити гру ХК «Кременчук» на домашній арені.
Ольга Загоруйко, щоб підтримати ХК «Кременчук» в Континентальному кубку подолала 12 годин в дорозі. Дівчина зізнається, що не так давно дивиться хокей, але це любов з першого погляду.
- Минулого року побачила на Палаці Спорту афішу гри «Донбаса» у Лізі чемпіонів, та подумала: «Я ж хокей раніше не дивилася, то чому б не піти?». На щастя, друзі підтримали ідею та вдалося потрапити.
Як сьогодні пам’ятаю, що це було 6 жовтня, «Донбас» - «Клагенфурт» та повні трибуни вболівальників. З перших хвилин захопила атмосфера, шквал емоцій, ці неймовірні швидкості, та непередбачуваність гри, бо все може змінитися за хвилини, а інколи навіть в секунду. За відчуттями тоді була феєрія, і я зрозуміла, що це надовго, особливо коли вже почали з’являтися фаворити серед гравців.
Хокей став такою віддушиною, бо під час перегляду забуваєш про усе: є ти та гра. Тож зараз я б навіть назвала це осередком стабільності серед усього, що відбувається.
- Чи дивилася раніше ігри «Кременчука»? Легко було потрапити на матчі Континентального кубка?
- Дивилася інколи деякі ігри команди, в Києві навіть ходила, але вже стала вірною вболівальницею з цього року, бо дуже подобаються нові надбання клубу (капітан «Кременчука» є одним із моїх ключових фаворитів в нашому хокеї) та склад команди в цілому.
Приїхала спочатку до Варшави, а після вже сюди. Не можу сказати, що було складно, але понад 12 годин в дорозі трохи важкувато. Хоча це все нівелюється від тої миті, як бачиш арену перед собою, а там вже й улюблена команду — розумієш ця дорога, вона була того варта.
- Усі три матчі команду підтримувала потужна команда вболівальників. Як тобі враження від самої гри та атмосфери на трибунах?
- Я у захваті, по-перше, від самої команди, то який бій дала команда повністю українського складу таким потужним суперникам, що ще й мають таку обойму легіонерів. Вважаю, що хлопці зробили все можливе й неможливе. Та точно можу сказати, що задали планку українському хокею.
Хочеться вірити, що це була не лише майстерність, а й трішечки ж допомогла атмосфера на трибунах, бо все ж таки українські вболівальники та їхнє вміння підтримувати — те щось тотально інше від усього світу. Бачити прапори, плакати, таку кількість людей, що з’їхалися звідусюди заради команди — неймовірно. Вкотре розумієш, що цих людей (українців) не здолати та не перемогти.
- Чи вдалося з кимось поспілкуватися з команди?
- Саме з команди, на жаль, сьогодні ні. Хоча є ті, з ким вже спілкувалася раніше та й ті, з ким би ще хотілося у майбутньому. Проте вдалося трохи поспілкуватися з президентом клубу Сергієм Мазуром та директором Тарасом Захарченком. Говорили про те, що вже трохи згадувала раніше: який бій дала команда не маючи жодного (!) легіонера у складі та яка чудова практика вийшла для хлопців.
Тож вірю, що далі будемо бачити тільки ріст вгору!
Софія Кучер змогла потрапити на матчі «Кременчука» в Континентальному кубку. Дружина голкіпера ХК «Кременчук» Кирила Кучера розповіла, що українські хокеїсти здатні боротись та показувати достойну гру.
- Дуже задоволена, що вирішила поїхати в Нітру на матчі) Емоції були неймовірні, бо я розуміла, що ми вболіваємо не тільки за команду «Кременчук», а за Україну!
Була приємна вражена кількістю наших фанів. Ми всі намагались максимально підтримувати хлопців на льоду, сподіваюсь вони це відчули.
Матчі були дуже цікаві, особливо гра з Нітрою. Кременчук показав, що українські хокеїсти здатні боротись та показувати достойну гру.
Напевно найзворушливіше було те, як діти зі Словаччини кричали нам та нашим хокеїстам «Слава Україні».
Андрій Пилипенко разом з родиною підтримав ХК «Кременчук» на Континентальному кубку. Родина Пилипенків родом з Олександрії, часто приїжджали до нашого міста. Декілька разів приїздили з дітьми на каток «Айсберг», покататися на ковзанах. Проте на матчах ХК «Кременчук» жодного разу не були. Чоловік зізнався, що до хокею відновився прохолодно, адже на першому місці був футбол.
- Останні три роки ми з родиною живемо у Нітрі в Словаччині. Тут ситуація протилежна. І місцева команда, і збірна країни демонструють гарну гру, а головне результати. Усією родиною полюбили не лише хокей як гру, а й атмосферу на зімаку (льодова арена словацькою). У Нітрі регулярно ходимо на хокей усією родиною, маємо усе необхідне — шалики, светри з автографами.
Тож коли пару місяців тому дізналися, що «Кременчук» приїде до Нітри на міжнародні матчі, дуже зраділи. Безпосередньо у день матчу взяли український прапор і українські шалики, аби візуально підтримати хокеїстів. У Нітрі ще до війни проживали тисячі українців, тож хлопці мали підтримку від вболівальників.
Ми з друзями були на секторі для гостей, багато хто сидів на центральній трибуні. Приємно, що після матчу кременчужани подякували українським вболівальникам. Це запам'ятається на довго.
На грі зі словацькою командою я був у светрі Нітри. Коли Ратушний зрівняв рахунок, ми дуже сильно раділи. До мене підійшла словацька дівчинка і спитала за кого я вболіваю? Я сказав, що я українець, який живе у Нітрі, тож вболіваю за своїх. Як на мене, на матчі внутрішнього чемпіонату ходить більше людей, ніж на Континентальний кубок, а на льоду більш запекла і видовищна боротьба. Квитки на 1 день (2 матчі) коштували від 7 євро, це звичайна для нас ціна.
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№ 46 від 17 листопада 2022Читати номер