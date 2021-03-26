Кременчук, Бізнес/Робота, Гроші

Прокуратура відкрила справу щодо бюджетних підрядів фірми «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 943 Коментарів: 8

 

Підозрюють зловживання владою або службовим становищем

Юристи проєкту «Свої Люди» (Bihus.Info) спільно з кременчуцькими активістами ГО «Європейський клуб» добились відкриття провадження щодо діяльності фірми «Естеттехнолог» депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка. Про це йдеться у повідомленні bihus.info.


Кримінальне провадження відкрите за ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем). 


У ГО «Європейський клуб» отримали витяг з реєстру досудових розслідувань, де зареєстроване кримінальне провадження. Документ надійшов від Полтавської обласної прокуратури, куди активісти зверталися із заявою.


 



Основою для неї послугували факти отримання бюджетних підрядів на ремонти та реконструкції фірмою «Естеттехнолог», директором та бенефіціарним власником якої є депутат Денис Терещенко. Активісти вважають, що в депутата наявний конфлікт інтересів.


«…депутат Терещенко жодного разу не повідомив про конфлікт інтересів і голосував за прийняття місцевого бюджету на 2020 рік. Тоді як за законом він мав би публічно оголосити про конфлікт під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання», - йдеться у повідомленні bihus.info.



Про бюджетні підряди компанії депутата раніше писав «ТелеграфЪ». Ми детально аналізували доробок компанії «Естеттехнолог», більшість підрядів якої у 2020 році була на Ревівці – окрузі, закріпленому за Денисом Терещенком як за депутатом міськради. У цілому в 2020 році кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) уклали угод з його фірмою на суму 6 млн 547 тис грн.


«Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу – Ревівки



Депутат і встановлює зупинки, і ремонтує туалет у школі №2, і встановлює там же сонячні електростанції в рамках «Громадського бюджету» - майже за півтора мільйони. При цьому договори на сонячні електростанції та мережі укладені за два дні до набуття чинності змін у Законі України «Про публічні закупівлі» – до зниження так званого порогу закупівель до 200 тисяч гривень (раніше поріг на роботи, коли можна було не проводити тендер, складав 1,5 млн грн). Школа дуже поспішала закупити роботи в депутата. А депутат, який на той час очолював профільну комісію з питань освіти, мав вплив на розподіл бюджетних коштів, агітував за «Громадський бюджет» на своєму окрузі. А потім сам же виконував  підряд…


- Наша організація звернулася до юристів проєкту «Свої люди», бо ми прочитали розслідування «Телеграфа» і вирішили, що цей факт не може залишатися просто новиною. Правоохоронні органи мають дати свою оцінку, - коментує Олег Овчаренко, голова ГО «Європейський клуб».


«Тепер справу має розслідувати Поліція. Таке порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні Bihus.Info.


Тим часом компанія депутата «Естеттехнолог» отримала новий підряд у школі №2, при цьому процедура тендеру має ознаки порушення  Закону «Про публічні закупівлі».


У школі №2 на Ревівці провели тендер для спринтерів: перемогла фірма депутата Терещенка


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: прокуратура Денис Терещенко тендер закупівля Європейський клуб
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Коментарі: 8

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1
romix:
Сьогодні, 08:51

"Конец эпохи барина" или "Где сядут там и слезут"? Ваши прогнозы?


25 0
702
evil:
Сьогодні, 08:53

К Терещенко еще и вопросы должны быть по поводу ереси в декларациях. 


11 0
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inattentive:
Сьогодні, 09:10

А власти об этом не знали.sunglasses


13 0
2 837
1
zzzzzz:
Сьогодні, 09:21

А квіточки  дерева та плитка тротуарна як там?


12 0
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1
Туся:
Сьогодні, 09:47

добре бути депутатом! Ніяких законів, і завжди  зелене світло!!!


13 0
1 117
hunter:
Сьогодні, 09:59

Цитата: romix

"Конец эпохи барина" или "Где сядут там и слезут"? Ваши прогнозы?

Сядут,подоют и слезут.


10 1
257
Andron777:
Сьогодні, 10:30

Цитата: zzzzzz
А квіточки  дерева та плитка тротуарна як там?
Так то ж вродебы Погребного огородик? Он сейчас вроде бы типа не пределах но бюджетик помогает подстригатьblush


7 0
169
canek:
Сьогодні, 11:19

Сейчас познакомиться с новым прокурором и все будут в шоколаде!


5 0

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