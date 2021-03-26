Прокуратура відкрила справу щодо бюджетних підрядів фірми «Естеттехнолог» депутата Дениса Терещенка

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 943 Коментарів: 8

Юристи проєкту «Свої Люди» (Bihus.Info) спільно з кременчуцькими активістами ГО «Європейський клуб» добились відкриття провадження щодо діяльності фірми «Естеттехнолог» депутата Кременчуцької міськради Дениса Терещенка. Про це йдеться у повідомленні bihus.info .





Кримінальне провадження відкрите за ст. 364 ч. 2 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем).





У ГО «Європейський клуб» отримали витяг з реєстру досудових розслідувань, де зареєстроване кримінальне провадження. Документ надійшов від Полтавської обласної прокуратури, куди активісти зверталися із заявою.













Основою для неї послугували факти отримання бюджетних підрядів на ремонти та реконструкції фірмою «Естеттехнолог», директором та бенефіціарним власником якої є депутат Денис Терещенко. Активісти вважають, що в депутата наявний конфлікт інтересів.





«…депутат Терещенко жодного разу не повідомив про конфлікт інтересів і голосував за прийняття місцевого бюджету на 2020 рік. Тоді як за законом він мав би публічно оголосити про конфлікт під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання», - йдеться у повідомленні bihus.info.







Про бюджетні підряди компанії депутата раніше писав «ТелеграфЪ». Ми детально аналізували доробок компанії «Естеттехнолог», більшість підрядів якої у 2020 році була на Ревівці – окрузі, закріпленому за Денисом Терещенком як за депутатом міськради. У цілому в 2020 році кременчуцькі замовники (розпорядники бюджетних коштів) уклали угод з його фірмою на суму 6 млн 547 тис грн.













Депутат і встановлює зупинки, і ремонтує туалет у школі №2, і встановлює там же сонячні електростанції в рамках «Громадського бюджету» - майже за півтора мільйони. При цьому договори на сонячні електростанції та мережі укладені за два дні до набуття чинності змін у Законі України «Про публічні закупівлі» – до зниження так званого порогу закупівель до 200 тисяч гривень (раніше поріг на роботи, коли можна було не проводити тендер, складав 1,5 млн грн). Школа дуже поспішала закупити роботи в депутата. А депутат, який на той час очолював профільну комісію з питань освіти, мав вплив на розподіл бюджетних коштів, агітував за «Громадський бюджет» на своєму окрузі. А потім сам же виконував підряд…





- Наша організація звернулася до юристів проєкту «Свої люди», бо ми прочитали розслідування «Телеграфа» і вирішили, що цей факт не може залишатися просто новиною. Правоохоронні органи мають дати свою оцінку, - коментує Олег Овчаренко, голова ГО «Європейський клуб».





«Тепер справу має розслідувати Поліція. Таке порушення карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - йдеться у повідомленні Bihus.Info.





Тим часом компанія депутата «Естеттехнолог» отримала новий підряд у школі №2, при цьому процедура тендеру має ознаки порушення Закону «Про публічні закупівлі».







