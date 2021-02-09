У школі №2 на Ревівці провели тендер для спринтерів: перемогла фірма депутата Терещенка

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 795 Коментарів: 5

Замовник забажав виконання ремонту у день подання тендерних пропозицій. Ви спитаєте, хіба це можливо? Звісно, що ні, та для фірми депутата змінили умови у договорі, проігнорувавши вимоги Закону «Про публічні закупівлі»





ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», засновником і директором якої є депутат Кременчуцької міської ради Денис Терещенко, отримала черговий підряд на Ревівці. Цей мікрорайон - округ, закріплений за ним як за депутатом. (Терещенко опікується Ревівкою вже не перше скликання).





27 січня Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І –III ступенів – позашкільний навчальний заклад» № 2 за результатами спрощеної закупівлі уклав угоду з ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог». Відповідно до договору фірма має виконати роботи - реконструкцію окремих внутрішніх приміщень у школі для облаштування навчального кабінету. Заявку на участь у торгах подав лише один учасник – і він же став переможцем.









Варто пояснити закупівельні нюанси: «поріг» на роботи, коли треба проводити відкриті торги (з обов’язковим аукціоном), складає 1,5 млн грн – і якщо документи подасть один учасник, така закупівля не відбудеться. Проте якщо сума менша за 1,5 млн грн., але дорівнює або перевищує 50 тис грн, закупівля проводиться за спрощеною процедурою, де аукціон не обов’язковий:

якщо учасників більше одного – переможець визначається за результатами аукціону;

якщо учасник один, замовник перевіряє його документи на відповідність умовам закупівлі – і якщо вони в порядку, укладає угоду.

Очікувана вартість робіт із реконструкції у школі №2 складала 525,5 тис грн. Ціна за результатами закупівлі 420 тис грн (на 105,5 тис грн дешевше). Нібито й економію отримали, але конкуренції за підряд не було. Хоча інтерес до неї виявляла й інша компанія – ТОВ «Тиса-Будмашінновації», проте у підсумку на тендер вона не прийшла…













«По щучому велінню…»





Тендер на реконструкцію приміщень у школі №2 проводився якраз «під ялинку»: оголошення було розміщене 21 грудня 2020 року, встановлений термін звернення за роз’ясненнями – до 28 грудня, а кінцевий термін подання тендерних пропозицій – 31 грудня. Може, тому його умови нагадують казки, де справи робляться дуже швидко – ніби «по щучому велінню». Річ у тому, що замовник вказав нереальний строк виконання робіт – до 31 грудня 2020 року.









«Шановний замовнику! Строки надання послуг, що зазначені у Вашій документації, є нереальними, оскільки виконання робіт повинно бути до 31.12.2020 року. Просимо внести зміни в тендерну документацію в частині строків виконання робіт», - таке звернення отримане 21 грудня від потенційного учасника через систему ProZorro.







Ще одне питання до цієї ж закупівлі: чому роботи по об'єкту вже почато? Звернення датоване 22 грудня – водночас, кінцевий термін подання пропозицій складав, як уже сказано, 31 грудня.





Замовник мусив в обов'язковому порядку надати роз'яснення, пояснила нам юристка Поліна Колганова, консультант із закупівель ГО «Інститут аналітики та адвокації». Так, якщо в учасників у ході закупівлі виникають питання, або вони звертаються з пропозиціями внести зміни в умови, відповідно до п. 7 ст. 13 Закону України «Про публічні закупівлі» замовник повинен протягом одного робочого дня з часу оприлюднення звернень учасників у електронній системі надати на них відповідь «та/або внести зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, та/або вимог до предмета закупівлі».





Натомість всупереч вимогам закону Замовник (КНВК №2) залишив обидва запитання без відповіді… Ну, от просто не відповів – і все!

28.12.20 через ProZorro надійшла вимога про усунення порушення під час закупівлі: ТОВ «Тиса-Будмашінновації» звернуло увагу, що додаток 4 не відповідає умовам тендерної документації, та вимагало завантажити «правильний» документ.





Ось цей додаток 4, розміщений у системі ProZorro. Це зразок документа про те, що виконавець оглянув обсяги робіт та оцінив їх. Але у зразку йдеться про зовсім інший об’єкт - про доріжку у селі Якимівка.









Замовник знову проігнорував і звернення, і закон та не відповів на вимогу - і змін до оголошення не вніс. Натомість ТОВ «Тиса-Будмашінновації» так і не взяло участь у тендері та 12 січня поскаржилося в Держаудитслужбу.









«Освоїти гроші за два дні?»









Ми зателефонували директору ТОВ «Тиса-Будмашінновації» Юрію Шендрику, щоб уточнити, чому фірма не брала участь у тендері.





- Нам відповіли, що роботи там уже ведуться. Тим паче, терміни виконання робіт були встановлені нереальні... Неможливо було виконати умови цього тендера. Ви самі розумієте: освоїти гроші за два дні?







Юрій Шендрик додав, що у підсумку фірма, якою він керує, не взяла участь у тендері.





- Прорахувавши всі ризики, ми не захотіли брати участь у цьому тендері, бо він не відповідав умовам законодавства, - сказав він.





Чарівні зміни у договорі





У той час як у компанії «Тиса-Будмашінновації» намагалися «достукатися» до замовника через ProZorro, «Будівельна компанія «Естеттехнолог» отримала та подала довідку про те, що оглянула обсяги робіт. Замовник видав Денису Терещенку «правильну» форму довідки, так і не додавши цю форму у ProZorro.





11 січня замовник визнав переможцем «Будівельну компанію «Естеттехнолог», а 27 січня уклав угоду на роботи та опублікував її у ProZorro.

І сталося диво! У договорі з переможцем – зовсім інший (рівно на рік довший) і цілком реальний термін виконання робіт – до 31.12.21 року.









Чарівні зміни у договорі теж суперечать вимогам Закону «Про публічні закупівлі», зокрема, ст. 41 передбачає, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції.









У всьому винен комп'ютер!

Ми зателефонували Ірині Черненко - уповноваженій особі замовника (КНВК №2), контакт якої був указаний в системі електронних закупівель ProZorro (вона — бухгалтер у цьому навчальному закладі). Відповідно до Закону саме уповноважена особа відповідає за організацію закупівель. І на неї ж покладається відповідальність за порушення законодавства. Ми поставили уповноваженій особі замовника кілька запитань.





- У мене є кілька запитань по закупівлі «реконструкція окремих внутрішніх приміщень під облаштування навчального кабінету...» Я звернула увагу, що школа не відреагувала на скаргу щодо порушень і не надала роз'яснень потенційному учаснику закупівлі. Чому так сталося?



- Школа готує роз'яснення, вони підготовлені, скоро будуть направлені. Хіба там вказані строки, що там треба через день?



- Звісно, поки закупівля не завершена — є терміни на надання роз'яснень і є відповідальність за ненадання роз'яснення.



- Школа відреагувала, відповідь у директора, вона її направить.



- Якого змісту ця відповідь? Учасник просив змінити термін тендерної документації, зокрема — вказати інший термін дії договору, адже роботи не можуть бути виконані до 31.12.20 року.



- Там у відповіді все написано, нехай читають — там все буде роз'яснено.



- Я ознайомилася з договором, який нещодавно був підписаний. І побачила в ньому інший термін виконання робіт, ніж той, що був указаний у тендерній документації. Це порушення законодавства про закупівлі. Чому в договорі інший термін робіт ніж у тендерній документації?



- (Пауза) Який інший?...



- У договорі, що вже підписаний, вказаний термін до 31.12.21 року.



- Це строк дії — до 31.12. У бюджеті всі договори до 31.12.



- Але у тендерній документації вказаний інший строк дії — до 31.12.20 року.



- Та ні, ви ж просто журналіст, ви не розумієте! Є термін дії договору, а є термін проведення робіт. Усі договори в бюджеті на бюджетний рік — і потім закриваються по завершенню терміну дії... Це абсолютно всі договори! А термін виконання робіт — зовсім інша річ. То юридичні зобов'язання, то фінансові. Ми з юристами консультувалися — там немає ніяких порушень.



- То ви хочете сказати, що роботи по цьому об'єкту вже виконані, якщо термін, вказаний у тендерній документації — до 31.12.20 року? Їх уже можна подивитися?



- Ну, я ж відповідаю, всі відповіді на питання — у письмовому вигляді у директора.



- Але ж ви — уповноважена особа.



- Я уповноважена особа по закупівлях. Я не уповноважена давати коментарі по фінансовій діяльності!



- І останнє запитання: чому у додатку №4 йдеться про якусь тротуарну доріжку у Якимівці? Це ж ваша закупівля, і це ваша відповідальність.



- Ви знаєте, я наскільки за все відповідаю... Ви знаєте, і так немає кому робить по школах. Усі бухгалтери позвільнялися. Виконувати такі вимоги, які є в повному обсязі — жодна людина не в силах, навіть якщо вона геніальна. Ми і так тягнемо з останніх сил... Наскільки відомо, у трьох школах бухгалтери вже подали заяви на звільнення.



Згодом пані Черненко зателефонувала вдруге, розмовляла дуже емоційно. По суті пояснила, що Додаток 4 у тендерній документації (коли був завантажений не той документ) — це механічна помилка, бо у школі дуже погане комп'ютерне обладнання....





Замовник мав би скасувати закупівлю

Отже, що відбулося у ході закупівлі робіт для школи №2? Наявні ознаки порушень законодавства:

нереальний термін виконання угоди;

додаток 4, що не відповідає умовам закупівлі;

ненадання роз'яснень учаснику і невнесення змін до тендерної документації.

У випадку допущених порушень, які неможливо усунути (відповідно до п. 2 ст.17 ЗУ «Про публічні закупівлі») замовник мав би скасувати тендер. Натомість КНВК №2 цього не зробив — і уклав угоду з єдиним її учасником — ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог», фірмою депутата Кременчуцької міськради. Може, саме тому, що це — улюблений підрядник школи?





Яка відповідальність за порушення?

Відповідно до статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).





Укладення договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації (у нашому випадку — це термін виконання робіт), від 1500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 25 500 до 51 000 грн).

Очікуємо на реакцію Держаудитслужби, куди, як уже сказано, пішла скарга.







Від сонячної станції — до тримача туалетного паперу

Як ми писали раніше, депутат Кременчуцької міськради Денис Терещенко, у минулому році отримав купу бюджетних замовлень на своєму ж окрузі — Ревівці. У 2021 році (і в цьому депутатському скликанні) така ж практика продовжується. Так само, як і «любов» депутата зі школою №2.





За даними bi.prozorro.org, саме Кременчуцький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І –III ступенів – позашкільний навчальний заклад» №2 є найпотужнішим замовником у фірми депутата. У цілому сума угод школи та БК «Естеттехнолог» за 2020-2021 роки складає майже 4 млн грн — із загальної вартості договорів фірми з бюджетом за ці два роки на суму 8,86 млн грн. Тут депутат зі своєю фірмою будував і сонячну станцію, і реконструював туалет, вартість якого у процесі будівництва, до речі, зросла із 487 тис грн до 1 млн 285 тис грн.





А потім ще «під ялинку» продав школі господарчих товарів на 34 тис грн, серед яких і тримач туалетного паперу. Співпраця депутата зі школою просто неоціненна!





Хто є замовниками «БК «Естеттехнолог»









(Дані модуля аналітики bi.prozorro.org)

* Комунально-виробниче підприємство «Кременуцьке міське управління капітального будівництва»

**КП «Кременчуцька міська енергосервісна компанія»









Довідка: за даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» має вік 2 роки 3 місяці. Статутний капітал – 500 грн. Кількість видів діяльності вражаюча – їх аж 30 (усі будівельні). Зареєстрована фірма у Києві, на вулиці Ярославів Вал, будинок 13/2Б. У 2018 році її бенефіціарним власником була фірма «Тайкун Ап», потім – кременчужанин Лампіка Руслан Юрійович. А з 30.01.20 – Терещенко Денис Юрійович.

У 2019 році бюджетні замовники уклали з «Естеттехнолог» угод на 1,5 млн грн. Справи фірми раптом різко пішли вгору, коли її очолив депутат.