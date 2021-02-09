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На Полтавщині з'явиться 18 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 653

 

Загалом в Україні з'явиться 220 таких комплексів

На Полтавщині з'явиться 18 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Про це повідомляє МВС України. 


 

Камери запрацюють на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.


Загалом на трасах України з'явиться 220 таких комплексів:


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Автор: Юлия Волынская
Теги: камери пдр

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