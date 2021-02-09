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Загалом в Україні з'явиться 220 таких комплексів
На Полтавщині з'явиться 18 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Про це повідомляє МВС України.
Камери запрацюють на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій.
Загалом на трасах України з'явиться 220 таких комплексів: