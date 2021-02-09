Дві «бронзові» нагороди завоювали легкоатлети Кременчука

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 279

У Сумах 6-8 лютого відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні серед юнаків та дівчат 2004-2005 р.н. Двоє кременчуцьких легкоатлетів завоювали «бронзові» нагороди, ще одна кременчужанка встановила особисті рекорди.





«Бронзові» нагороди завоювали вихованці КДЮСШ «Авангард»: Артем Якимаха й Альбіна Хоменко. Артем Якимаха, який тренується під керівництвом тренера Юрія Щипця, посів третє місце у штовханні ядра (5 кг). Він показав результат 15,19 метра. Переможцем у цій категорії став Максим Лебедюк з Вінницької області (результат - 15,80 м), а друге місце у Станіслава Саморокова з Донеччини (результат - 15,24 м).





Третє місце посіла й Альбіна Хоменко, яка змагалася у стрибках у висоту. Дівчина тренується під керівництвом тренера Лідії Крамарової. Кременчужанка показала результат 1,65 м. Чемпіонкою стала Марина Ковтунова з Маріуполя (1,79 м), а друге місце у Єлизавети Чорної з Козятина (1,65 м).





Ще одна кременчужанка встановила особистий рекорд. Вихованка КДЮСШ №1 Анастасія Рєзнікова (2007р.н.) виступала у старшій категорії та посіла 5 місце з легкоатлетичного багатоборства, встановивши 5 особистих рекордів: 60 м з бар'єрами - 10.04, стрибки у висоту - 147 см, штовхання ядра - 8 м 90 см, стрибки у довжину - 4 м 66 см, біг 800 м -2.42,59 с. До змагань спортсменку готувала тренер Вікторія Козлова.