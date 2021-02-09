Начальнику поліції Горішніх Плавнів присвоїли звання полковника

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Крім Олега Фесенка, таке звання отримав т.в.о. начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Полтавщини Петро Міровський

Тимчасово виконуючому обов'язки начальника поліції міста Горішні Плавні Олегу Фесенку наказом Голови Національної поліції України присвоєно чергове спеціальне звання «полковник поліції».





Як йдеться на сайті ГУ Нацполіції Полтавської області, таке ж знання отримав й Петро Міровський, т.в.о. начальника управління логістики та матеріально-технічного забезпечення поліції Полтавщини.





10 лютого під час наради керівництва обласного Главку та начальників райуправлінь, відділів, відділень і секторів поліції начальник поліції області Іван Вигівський вручив документи про присвоєння чергових спеціальних звань цим двом офіцерам.