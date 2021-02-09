Два ударних періоди приносить ХК «Кременчук» шалену перемогу

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 262

Сьогодні, 10 лютого, хокейний клуб «Кременчук» на арені «Айсберг» приймав «Білий Барс». Підопічні Олександра Савицького розгромили "барсів" й продовжили переможну серію.





«Кременчук» ударно почав стартову половину першого періоду, вже на другій хвилині Яковлєв красивим кидком в «дев'ятку» відкрив рахунок в матчі. Підопічні Савицького на куражі побігли в атаку, і ще до екватора першої 20-хвилинки, тричі засмутили Полгородніка. Щоб повернути команду в гру, Буценко взяв тайм-аут, а також змінив голкіпера - замість Полгородніка вийшов Кучер. І це допомогло: Гребеник скоротив відставання.





У другому періоді «містяни» продовжили нагнітати обстановку біля воріт білоцерківців. Як результат, три закинуті шайби - Савченко, Кисельов і Пукса розписалися в воротах Кучера.





Заключний ігровий відрізок «Барси» почали активно. Так, в одному з моментів Гребеник силовим прийомом вимкнув з боротьби Ворону. Однак на це кременчужани відповіли закинутою шайбою Созонова - 8:1. Завершили матч хокеїсти видовищною бійкою, в якій зчепилися Даниленко та Дубінін.