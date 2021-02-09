Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
Кременчук5420
Померло:
Україна23771
Кременчук160
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу 9 кременчужан захворіло на коронавірус, а 21 - одужало

Сьогодні, 21:28 Переглядів: 349

Зараз в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти

Сьогодні, 10 лютого, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 4 жінки віком від 46 до 50 років та 5 чоловіків віком від 48 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужав 21 пацієнт.


Всього зареєстровано 5 760 випадків: одужало 5 449, померло 160.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх