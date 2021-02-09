За добу 9 кременчужан захворіло на коронавірус, а 21 - одужало

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Зараз в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти

Сьогодні, 10 лютого, в Кременчуці зареєстрували 9 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 4 жінки віком від 46 до 50 років та 5 чоловіків віком від 48 до 57 років. Із вперше виявлених випадків захворювання всі пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.





Всього в інфекційних шпиталях лікується 34 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужав 21 пацієнт.



Всього зареєстровано 5 760 випадків: одужало 5 449, померло 160.