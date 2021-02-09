Мер Кременчука Малецький пообіцяв більше не підвищувати тарифи на тепло...

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...у цьому опалювальному сезоні. Міський голова підписав меморандум в Асоціації міст України

Міський голова Кременчука Малецький пообіцяв більше не підвищувати тарифи на тепло — у цьому опралювальному сезоні. На своїй сторінці у фейсбуку він повідомив про підписання 9 лютого відповідного меморандуму в Асоціації міст України.





«Кабмін почув нашу вимогу і тепер до кінця опалювального сезону тариф на тепло та гарячу воду для населення не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, необхідних для забезпечення сталого проходження опалювального сезону.



Як член правління Асоціації міст України, підтримав такий формат співробітництва між центральною владою та місцевими громадами.

У нинішніх економічних умовах ми маємо захистити сімейні бюджети від надмірного фінансового навантаження», - написав Віталій Малецький.



Раніше Віталій Малецький, виступаючи на мітингах, організованих кременчужанами, негативно відгукувався про наміри меморандуму. При цьому заявляв, що теплоенергетика отримує газ за завищеною ціною.



ТЪ запитав у мера, чому він змінив свою думку щодо меморандуму?





- Його підредагували. І це перший крок. Фіксація позицій, - відповів міський голова.





Втім, у Кременчуці тарифи на тепло уже підвищили — виконком Кременчуцької міськради успішно справився з цим до меморандуму. У січні кременчужани якраз отримали платіжки за новими тарифами.







