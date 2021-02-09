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Кременчук, Споживач, Політика

Мер Кременчука Малецький пообіцяв більше не підвищувати тарифи на тепло...

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 280 Коментарів: 4

...у цьому опалювальному сезоні. Міський голова підписав меморандум в Асоціації міст України

Міський голова Кременчука Малецький пообіцяв більше не підвищувати тарифи на тепло — у цьому опралювальному сезоні. На своїй сторінці у фейсбуку він повідомив про підписання 9 лютого відповідного меморандуму в Асоціації міст України.


«Кабмін почув нашу вимогу і тепер до кінця опалювального сезону тариф на тепло та гарячу воду для населення не зростатиме, а підприємства комунальної теплоенергетики отримають природний газ в обсягах, необхідних для забезпечення сталого проходження опалювального сезону.


Як член правління Асоціації міст України, підтримав такий формат співробітництва між центральною владою та місцевими громадами.

У нинішніх економічних умовах ми маємо захистити сімейні бюджети від надмірного фінансового навантаження», - написав Віталій Малецький.


Раніше Віталій Малецький, виступаючи на мітингах, організованих кременчужанами, негативно відгукувався про наміри меморандуму. При цьому заявляв, що теплоенергетика отримує газ за завищеною ціною.


ТЪ запитав у мера, чому він змінив свою думку щодо меморандуму?


- Його підредагували. І це перший крок. Фіксація позицій, - відповів міський голова.


Втім, у Кременчуці тарифи на тепло уже підвищили — виконком Кременчуцької міськради успішно справився з цим до меморандуму. У січні кременчужани якраз отримали платіжки за новими тарифами.


Шок і «капець»: кременчужани отримали січневі платіжки за комуналку


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тарифи тарифи Кременчук меморандум тепло опалення

Коментарі: 4

34
aleks:
Сьогодні, 18:07

ржу в голосину. статью даже не читал.


4 0
137
AMD:
Сьогодні, 18:09

Пусть сначали снизит тарифы хотя бы до уровня Киевских, а потом языком телепает.

Телеграф, озвучте, сколько он себе премий выписывает, за место у корыта, с которого никак не может нажраться и с дрожащими руками обворовывает горожан


6 0
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Anthraxx:
Сьогодні, 18:21

Сделал самые высокие тарифы в Украине, а теперь решил семейные бюджеты защищать, прямо меценат и благотворитель


3 0
82
sv11:
Сьогодні, 18:35

а больше уже и не надо...

 


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