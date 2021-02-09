У кременчуцьких школах створять піклувальні ради: які їхні функції

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 319

У кременчуцьких школах створять піклувальні ради. Відповідний проєкт рішення вже підготували на чергову сесію Кременчуцької міськради.





У проєкті йдеться, що піклувальна рада формується з трьох осіб:

представник департаменту освіти;

депутат Кременчуцької міської ради (за згодою);

представник органу громадського самоврядування закладу – хтось із батьків (за згодою);

до складу піклувальної ради не можуть входити учні та працівники школи, для якого вона утворюється.

Склад піклувальної ради затверджує виконавчий комітет Кременчуцької міськради за поданням департаменту освіти на термін повноваження відповідного скликання міської ради, тобто на 5 років.





Кількість засідань піклувальної ради визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотирьох разів на навчальний рік. Вони можуть проводитись також на вимогу двох членів піклувальної ради. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її затвердженого складу.





Рішення піклувальної ради приймаються більшістю голосів, оформлюються протоколом її засідання, який підписують головуючий на засіданні та секретар. Рішення в 10-денний термін доводять до відома засновника навчального закладу, керівника, здобувачів освіти, колективу, батьків, громадськості.









Які права матиме піклувальна рада





Тож така рада у школах зможе:

розробляти пропозиції до стратегії та перспективного плану розвитку навчального закладу, аналізувати стан їх виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність школи та його керівника;

проводити моніторинг виконання кошторису та/або бюджету і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду директором;

вносити засновнику закладу загальної середньої освіти подання про заохочення або притягнення директора до дисциплінарної відповідальності з підстав, визначених законом;

звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти щодо проведення позапланового інституційного аудиту;

сприяти соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

Але разом з тим, не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи.









Які суперечки виникли з цього питання





10 лютого на засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, культури та спорту під час обговорення виникли суперечки щодо створення піклувальних рад. Депутатка Лариса Гориславець висловила свої зауваження.





По-перше, що згідно положення, у піклувальній раді два представники засновника – депутат та співробітник департаменту, а від батьківського комітету – лише один, а отже немає балансу в представництві. Тому вона запропонувала розширити кількість учасників ради хоча б до 4 осіб, аби можна було включити двох батьків або інших людей, які мають бажання брати участь у вирішенні проблем школи. Та додала, що до неї зверталися батьки, які хотіли б побачити у складі піклувальної ради депутатів обласної ради.



За словами начальника відділу медіа та аналітики Служби освітнього омбудсмена Надії Лещик, що онлайн була присутня на обговоренні, інколи до складу піклувальної ради входили випускники навчального закладу.



По-друге, пані Гориславець вважає, що слід було зібрати робочу групу з представниками батьківської спільноти, аби громадськість також долучилася до створення положення про піклувальну раду, щоб батьки могли внести свої пропозиції.



Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик запевнив, що попередньо документ обговорювали як з директорами шкіл, так і з батьками учнів навчальних закладів. Він запропонував зараз ухвалити та залишити кількість учасників рад як передбачалося, а далі вже вносити корективи, зважаючи на діяльність новостворених органів.



Надії Лещик розповіла, що, за спостереженнями, піклувальна рада працює ефективно, коли до її складу входить 5-10 осіб, тому запропонувала не обмежувати кількість осіб:





- Все ж таки обмеження кількості складу піклувальної ради є дискримінаційним, тому що, можливо, так і буде – 3-4 особи. Але я прошу не обмежувати її кількість, тому що можуть бути декілька депутатів та батьків, які виявлять бажання увійти до піклувальної ради, а коли положення буде обмежене, воно буде дискримінаційним.





Геннадій Москалик заперечив та пояснив: як показує досвід, чим більше людей залучать, тим важче їм буде зібратися. Крім того, піклувальні ради — це не лише збори кілька разів на рік, а й постійна праця.





- На мою думку, ми просто створюємо формальну піклувальну раду для того, щоб закріпити за конкретною школою конкретного депутата, який працюватиме в цій школі 5 років. Я рада, що він допомагатиме, але це буде адмінресурс конкретного депутата. На жаль, для мене це зараз так виглядає, - прокоментувала Лариса Гориславець.





У підсумку на засіданні вирішити поки що зняти питання з винесення на сесію, а на наступному тижні провести онлайн-обговорення проєкту рішення та положення про піклувальні ради з представниками батьківської спільноти, після чого батьки зможуть надати письмові пропозиції.