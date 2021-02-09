Де й о котрій 11 лютого не буде світла у Кременчуці
Сьогодні, 17:02
Переглядів: 511
Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
11 лютого в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106;
- вул. Гайдамацька, 72-95;
- вул. Чумацький шлях, 69-83;
- вул. Баженова, 1-22;
- просп. Полтавський, 30-46;
- вул. Вільної України, 3-40;
- вул. Платухіна, 5-23;
- пров. Яснополянський, 3-37;
- пров. Ягідний, 2-12;
- пров. Марії Заньковецької, 1-53;
- пров. Сидора Ковпака, 1-20;
- туп. Кременецький, 3-18;
- туп. Дарвіна, 3-15.