Важка техніка vs футболісти «Кременя»: на стадіоні «Кремінь-Арена» воюють зі стихією

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 448

Кілька днів сніг вкривав вулиці Кременчука, не виключенням став і стадіон «Кремінь-Арена». Трибуни й газон покрилися снігом і кіркою льоду. На боротьбу зі стихією підключили важку техніку - комунальну техніку. Осторонь не залишилися адміністративний та тренерський склад Кременя. Лопати до рук взяли й футболісти «Кременя».









Основна команда з лопатами отримала не лише фізичні навантаження, а й з користю провела час, адже на цьому полі грають не лише вони, а й юне покоління футболістів «Кременя».









Хлопці по черзі змінювали один одного, й клаптик за клаптиком розчищали поле до тренувань і гри, яка має відбутися цієї п'ятниці. До нашого міста має приїхати полтавська СК «Полтава».



